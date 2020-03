FRANKFURT (Dow Jones)--Die Corona-Krise stellt auch Bahnindustrie in Deutschland vor starke Herausforderungen. Als globalisierte Branche sei diese eng vernetzt, weshalb "signifikante" Auswirkungen auf die Lieferkette wahrscheinlich seien, so der Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB). Die Supply Chains der heimischen Bahnindustrie seien zwar stark und belastbar, es müssten nun aber Prioritäten gesetzt werden, um die Leistungen weiterhin sicherzustellen. Wo der Betrieb aufrechterhalten werden müsse, gelten strikteste Vorsichtsmaßnahmen.

Der Notfallfonds der Bundesregierung für die Wirtschaft ist für den VDB als Schirm in dieser Krise von höchster Bedeutung. Schnelle Liquidität, Soforthilfen, klare Hilfen bei Kurzarbeit und die Stundung von Steuern von Unternehmen seien jetzt nötig. Es muss darum gehen, wirtschaftliche und soziale Folgen durch schnell wirksame und unbürokratische Unterstützung zu limitieren. Nur so könne es gelingen, Konsequenzen für die Finanzkraft der Unternehmen beherrschbar zu halten. Zudem soll die Branche bereits jetzt die Vorkehrungen für ein Wiederhochlaufen nach der Krise treffen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2020 06:03 ET (10:03 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.