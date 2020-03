Frankurt am Main (ots) - Mit mobilen Küchenfahrzeugen stellt das deutsche Catering Unternehmen We-Celebrate die Versorgung von aktuell durch Betriebseinstellung der Kantinen betroffenen Mitarbeiter am Unternehmensstandort sicher.Mit einer Flotte von 14 mobilen Küchenfahrzeugen steht We-Celebrate Unternehmen bei temporärer Kantinenschließung und Reduzierung der Kantinenkapazität vor Ort in der Versorgung bis zu 1.500 Personen pro Tag zur Seite."Unsere Küchenfahrzeuge sorgen für flexible, autarke und kostengünstige Umsetzung unter gesicherten Qualitäts- und Hygienestandards. Zudem bieten sie den Mitarbeitern die Möglichkeit, auch im Freien versorgt zu werden und reduzieren somit die Frequenz in den Kantinen", so Jan Dinter, Co-Founder und geschäftsführender Gesellschafter bei We-Celebrate.Der Service steht Unternehmen auch an Wochenenden sowie nachts zur Verfügung und bietet täglich wechselnde Angebote aus jeweils einem Fleisch-, einem Fisch sowie einem vegetarischen/veganen Gericht.Erfolgreich genutzt wird das Angebot vor allem von Großunternehmen. So hat We-Celebrate unter anderem die Mitarbeiterversorgung einer deutschen, international operierenden Luftfahrtgesellschaft bei temporärem Kantinenausfall über einen Zeitraum von vier Monaten mit täglich 400 Speisen sichergestellt.Die mobile Kantinenlösung steht Unternehmen innerhalb von 24 Stunden bundesweit zur Verfügung.We-Celebrate ist eine Marke der Celebrate Streetfood Catering & Event GmbH mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 durch Jan Dinter und Oliver Meiser gegründet. Mit aktuell über 500.000 bewirteten Gästen pro Jahr ist das Unternehmen mit einer Flotte von 14 mobilen Küchenfahrzeugen bundesweit tätig.Weitere Informationen finden Sie unter www.we-celebrate.de (http://www.we-celebrate.de)Pressekontakt:Saskia HohbeinD-60596 Frankfurt am MainTel.: +49 69.1544 75 25Mob.: +49 172.348 56 59pr@saskia-hohbein.deOriginal-Content von: We-Celebrate, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142775/4551858