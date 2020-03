Bill Diviney, ein leitender Ökonom bei ABN Amro, beobachtet das Passagieraufkomen an Flughäfen, die Kohleproduktion und den Eisenbahnfrachttransport in den USA. Wichtige Zitate "Alle zeigen deutlich niedrigere Aktivitätsraten als in den gleichen Zeiträumen der Vorjahre, wobei die auffälligste Veränderung bisher im Flugverkehr zu beobachten ist. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...