FRANKFURT (Dow Jones)--Bechtle hat 2019 sowohl den Gewinn als auch den Umsatz prozentual zweistellig gesteigert. Die Aktionäre sollen an dem Erfolg mit einer um 20 Cent erhöhten Dividende von 1,20 Euro je Aktie beteiligt werden. Bechtle will ungeachtet der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie im laufenden Jahr den Umsatz und Gewinn deutlich steigern. Die Vorsteuer-Marge soll mindestens auf Vorjahresniveau liegen. 2019 hatte sie 4,4 (2018: 4,5) Prozent betragen.

"Die Rahmenbedingungen sind derzeit alles andere als positiv", so Vorstandschef Thomas Olemotz. Aufgrund des Produktionsstillstands in China sei voraussichtlich mit spürbaren Lieferengpässen bei einigen Produkten zu rechnen und in Europa drohe eine deutliche wirtschaftliche Abkühlung. Inwieweit Bechtle die gesetzten Ziele erreichen kann, hänge von dem weiteren Krisenverlauf ab. Olemotz erwartet, dass die Investitionsneigung der Kunden nach Abebben der Pandemie unverändert hoch sein wird.

Wie der im MDAX und TecDAX notierte IT-Konzern bereits Anfang Februar mitgeteilt hatte, erhöhte sich der Vorsteuergewinn um 22,3 Prozent auf 236,3 Millionen Euro. Der Umsatz stieg um 24,3 Prozent auf 5,37 Milliarden Euro, wobei alle Regionen und Segmente zweistellig Wachstumsraten aufwiesen. Im Segment IT-Systemhaus erhöhte sich der Umsatz um 19,9 Prozent auf 3,485 Milliarden Euro, organisch um 16,8 Prozent. Im Bereich E-Commerce kletterte er um 33,3 Prozent auf 1,889 Milliarden Euro bzw. organisch um 11,8 Prozent.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/err/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2020 06:29 ET (10:29 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.