Share Now bietet in Köln und Düsseldorf laut einem Medienbericht bis auf Weiteres keine Elektroautos mehr an. Auch bei der Bahn-Tochter Flinkster sind in den beiden Rhein-Metropolen derzeit keine Elektroautos buchbar. Wie eine Share-Now-Sprecherin gegenüber "Edison" angab, sei das Leasing der bisher 45 BMW i3 im Rheinland ausgelaufen. Bis auf Weiteres würden diese in der Region nicht mehr angeboten. ...

