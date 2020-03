MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie verschiebt aufgrund der Coronavirus-Pandemie seine Hauptversammlung. Die ursprünglich für den 20. Mai geplante Veranstaltung soll nun am 4. August 2020 stattfinden, wie der Spezialchemiekonzern am Donnerstag mitteilte.



Dadurch dürfte sich auch die Dividendenausschüttung verzögern. Das Unternehmen will für 2019 eine Dividende von 0,50 Euro je Aktie ausschütten. Aktuell sagen viele Unternehmen ihre Aktionärsversammlungen ab./mis/jha/

