Mouser vertreibt künftig den Lime LMS7002M, ein programmierbares RF-Transceiver-IC. Mouser kündigt eine globale Vertriebsvereinbarung mit Lime Microsystems an. Die Technologie von Lime kommt in Kommunikationsgeräten für Verbraucher sowie in Funkgeräten für Militär und Notfalldienste zum Einsatz. Mouser vertreibt künftig die Produkte von Lime Microsystems. Lime Microsystems Durch die Vereinbarung führt Mouser nun den Lime LMS7002M, ein programmierbares ...

