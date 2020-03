Das Coronavirus stellt alles auf den Kopf. Wo sonst Mobile-Games oder Social Media-Services die ersten Ränge in den Charts in Apples App oder Googles Play Store belegen, finden sich in den Top fünf aktuell vier Homeoffice- und Schul-Apps. Darunter profitiert neben den Microsoft-Apps Teams und Skype vor allem die Videokonferenz-App Zoom. Vor US-Handelsstart legt die Zoom-Aktie über drei Prozent zu.In den USA belegte Zooms App gestern Platz eins der Charts für kostenlose Mobilanwendungen in den beiden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...