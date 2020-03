Die europäischen Börsen haben am Donnerstag einen Stabilisierungsversuch gestartet, nachdem die EZB Notfallmassnahmen beschlossen hatte.Paris - Die europäischen Börsen haben am Donnerstag einen Stabilisierungsversuch gestartet, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) Notfallmassnahmen beschlossen hatte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat mit 2385,57 Punkten am Mittag zwar nur auf der Stelle, aber Einzelwerte rückten zum Teil deutlich vor. Die EZB hatte in der Nacht auf Donnerstag ein Notkaufprogramm für Anleihen im...

Den vollständigen Artikel lesen ...