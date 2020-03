Trotz der Talfahrt vom Mittwoch ist auch am Donnerstag an den US-Börsen noch kein Boden in Sicht. Die Futures auf die großen US-Aktienindizen liegen vorbörslich bis zu 1,2 Prozent im Minus. Zwar haben am Mittwoch und Donnerstag Regierungen und Zentralbanken neue Maßnahmen beschlossen, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu mildern, doch ist die Angst der Anleger vor einer Rezession zu groß, als dass sie sich dadurch beruhigen ließen.

In den USA hat der Kongress am späten Mittwoch ein 100 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket verabschiedet, das unter anderem die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall vorsieht. Weitere Maßnahmen, etwa Direktzahlungen an die Bevölkerung, sind in Planung. In der Nacht beschloss die Europäische Zentralbank ein Anleihekaufprogramm im Volumen von 750 Milliarden Euro, und am Donnerstag senkte die australische Zentralbank zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen den Leitzins auf ein Rekordtief.

Die Anleger scheinen jedoch am Erfolg der Maßnahmen zu zweifeln und verkaufen selbst Assets, die eigentlich als sichere Häfen in Krisenzeiten gelten. Das zeigt sich am Anleihemarkt, wo die Renditen trotz der heftigen Verluste am Aktienmarkt in den vergangenen Tagen kräftig angezogen haben. Auch Gold, das vor nicht einmal zwei Wochen bei knapp über 1.700 Dollar ein Mehrjahreshoch markierte, wird abgestoßen. Inzwischen kostet die Feinunze nur noch rund 1.480 Dollar. Dafür dauert die Flucht in den Dollar als weltweit meistgenutzte Währung an.

March 19, 2020

