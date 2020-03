BERLIN (dpa-AFX) - Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) sieht zahlreiche gemeinnützige Einrichtungen durch die Coronavirus-Krise in ihrer Existenz bedroht und setzt auf Hilfe der Politik. "Viele Einrichtungen der Tagespflege müssen geschlossen werden, ambulante Pflegedienste können zum Teil wegen fehlender Schutzkleidung ihrer Aufgabe nicht mehr nachgehen", sagte DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.



"Kur- und Reha-Einrichtungen müssen ihre Arbeit einschränken oder ganz einstellen. Das gilt auch für viele Bildungs-, Kurs- und Beratungsangebote", sagte Hasselfeldt. Solche Bereiche finanzieren sich laut DRK in der Regel durch Bezahlung nach Leistung und seien damit besonders gefährdet. "Durch den Status der Gemeinnützigkeit können die Träger nur begrenzt Rücklagen bilden und sind deshalb bei Einnahmeausfällen rasch von Insolvenzen bedroht."



Hasselfeldt betonte, sie begrüße die Anstrengungen der Bundesregierung im Kampf gegen das Coronavirus. "Die Freie Wohlfahrtspflege mit ihren ehrenamtlichen und hauptamtlichen Strukturen darf jetzt jedoch nicht vergessen werden. Sie ist elementar für die Daseinsvorsorge vor allem für die Schwachen und Benachteiligten in unserer Gesellschaft und dringend auf Unterstützung angewiesen." Auch nach der Krise würden viele auf die Hilfe der Einrichtungen angewiesen sein, die schon heute häufig unterfinanziert seien.



Die staatlichen Kostenträger auf allen Ebenen seien gefragt, erklärte Hasselfeld. "Hier sind flexible Lösungen im Arbeitszeitgesetz und bei der Finanzierung der Leistungen sowie unbürokratische Regelungen notwendig."/hrz/DP/jha