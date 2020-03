Linz (www.anleihencheck.de) - Was auf den Finanzmärkten aktuell gefragt ist: Liquidität, besonders aber USD-Liquidität, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nach einem Beschluss der großen Notenbanken der Welt, hätten die nationalen Notenbanken mithilfe von USD-SWAPs (mit der US-Notenbank FED) den heimischen Geschäftsbanken US-Dollar zur Verfügung stellen können: EZB: USD 112 Mrd., Bank of Japan: USD 30 Mrd., Bank of England: USD 15 Mrd., SNB: USD 2,3 Mrd. Die EZB habe auch 109 Mrd. EUR-Liquidität zur Verfügung gestellt und in der Nacht noch ein Anleihenaufkaufprogramm von 750 Mrd. Euro beschlossen. Die US-Dollarknappheit habe EUR/USD unter 1,0900 gedrückt. Der Wechselkurs EUR/USD werde zwischen 1,0780 und 1,0950 gesehen. (19.03.2020/alc/a/a) ...

