++ EZB kündigt umfangreiche Maßnahmen an ++ DE30 gibt seine anfänglichen Gewinne ab ++ Luftfahrtindustrie steht unter einem enormen Druck ++Die Stimmung an den europäischen Börsen verbesserte sich deutlich, nachdem die EZB beschlossen hat, ein neues Programm zum Kauf von Vermögenswerten aufzulegen. In ganz Europa waren Gewinne zu beobachten, wobei der italienische FTSE MIB am besten performte. Die Banken machen einen großen Teil des Index aus und konnten von der Erholung der italienischen Anleihen profitieren. Im Laufe der Zeit verloren die Bullen jedoch etwas an Boden. Europäische Zentralbank kündigt ...

