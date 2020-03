HAMBURG (dpa-AFX) - Die großen deutschen Lebensmittelhändler haben gemeinsam an die Verbraucher appelliert, Hamsterkäufe zu unterlassen. In Zeitungsanzeigen, die in den Blättern "Bild" und "Welt" veröffentlicht wurden, baten Edeka, Rewe, Aldi, Lidl, Penny, Netto und Kaufland: "Wir bitten Sie um Rücksicht und Solidarität. Bitte kaufen sie möglichst bedarfsgerecht und entsprechend ihrer jeweiligen Haushaltsgröße ein." Dies trage dazu bei, die Lieferstrukturen nicht zu überfordern und sorge dafür, dass für alle genug zur Verfügung stehe. "Es gibt keinen Grund zur Sorge, dass es zu dauerhafter Knappheit kommt", betonten die Handelsketten.



Hamsterkäufe angesichts der Coronavirus-Krise führen seit Tagen immer wieder zu leeren Regalen in vielen Supermärkten und bei den Discountern. Immer öfter sind deshalb mittlerweile in den Läden Zettel zu sehen, auf denen die Abgabe etwa von Toilettenpapier oder Nudeln mengenmäßig eng begrenzt wird./rea/DP/jha