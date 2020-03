Der Coronavirus-Shutdown trifft viele Solo-Selbstständige und Freiberufler besonders hart. Jetzt hat die Bundesregierung angekündigt, diesen Berufsgruppen mit einem Hilfspaket unter die Arme zu greifen. Die Bundesregierung plant angesichts der Coronakrise ein Hilfspaket von insgesamt bis zu 50 Milliarden Euro für Solo-Selbstständige und andere Kleinstfirmen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag aus Regierungskreisen. Beschlossen wurde die Maßnahme demnach am Vormittag im Corona-Ausschuss des Bundeskabinetts. Laut einer Spiegel-Meldung handelt es sich um ein Paket, das in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...