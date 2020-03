ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ArcelorMittal von 18 auf 14 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Stahlkonzern sei für den erwarteten virusbedingten Konjunktureinbruch recht gut aufgestellt, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allsop verwies unter anderem auf die relativ robuste Bilanz und die im Vergleich zu den Wettbewerbern geringere Abhängigkeit von der Automobilwirtschaft. Er kürzte aber seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr um fast ein Viertel./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2020 / 01:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1598757687

ARCELORMITTAL-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de