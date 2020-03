ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fuchs Petrolub nach Zahlen und Ausblick auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Nach dem jüngsten scharfen Kursrückgang bei den Aktien des Schmierstoffherstellers seien bereits erhebliche Risiken für den Gewinn durch die negativen Auswirkungen des Coronavirus auf die Weltwirtschaft eingepreist, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die deutlich geringere Nachfrage könnte zumindest teilweise durch einen wenn auch temporären Rückenwind von den niedrigeren Ölpreisen kompensiert werden./la/tih



ISIN: DE0005790430

