DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Coronavirus lässt Ifo-Index auf tiefsten Stand seit 2009 sinken

Die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im März nach vorläufigen Angaben des Ifo-Instituts massiv eingetrübt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank auf 87,7 (Februar revidiert: 96,0) Punkte, wie das Münchner Ifo Institut nach seiner monatlichen Umfrage mitteilte, an der sich bis zur Monatsmitte 90 Prozent der regelmäßig befragten 9.000 Manager beteiligt hatten. Das ist der niedrigste Stand seit August 2009 und der stärkste Rückgang seit 1991.

Ifo-Institut: 1,5 Prozent BIP-Rückgang 2020 bei günstigem Corona-Szenario

Das Ifo-Institut hat wegen der Corona-Krise seine Konjunkturprognose deutlich in den negativen Bereich gesenkt. "Die Botschaft unserer Prognose lautet, dass das Coronavirus und seine Folgen Deutschland in eine Rezession stürzen", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die Ökonomen erwarten nun in einem günstigen Szenario einen Rückgang des BIP um 1,5 Prozent in diesem Jahr. "Dabei sind aber nur kleinere Einschränkungen in der Industrie berücksichtigt", betonte Fuest. "In einem zweiten Szenario, das größere Produktionseinschränkungen unterstellt, schrumpft die Wirtschaftsleistung um 6 Prozent."

IfW: Deutsches BIP dürfte 2020 zwischen 4,5 und 9 Prozent einbrechen

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) hat seine erst vor einer Woche abgegebene Prognose zu den Wirtschaftsaussichten angesichts der seitdem erfolgten Entwicklung der Corona-Krise drastisch nach unten korrigiert. Zwei von den Ökonomen berechnete Szenarien sehen nun für dieses Jahr einen Rückgang des deutschen Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 4,5 Prozent im günstigen und knapp 9 Prozent im ungünstigen Fall vor. 2021 dürfte das BIP dann aber nach den Berechnungen aus Kiel zwischen 7,2 Prozent und fast 11 Prozent wachsen.

DIW: Deutsches BIP schrumpft 2020 bei "V"-Szenario um 0,1 Prozent

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) rechnet in diesem Jahr aufgrund der Coronavirus-Epidemie mit einer Rezession. Unter Annahme einer Eindämmung der Epidemie sagte das DIW eine Schrumpfung des deutschen Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 0,1 Prozent in diesem Jahr voraus. "Die Corona-Krise würde in diesem Fall ein um rund 1,3 Prozentpunkte geringeres Wachstum nach sich ziehen", erklärten die Forscher. Für 2021 erwarteten sie dann demnach wieder ein Wachstum von 1,7 Prozent.

RWI erwartet wegen Corona 2020 BIP-Rückgang um 0,8 Prozent

Wie zuvor schon zahlreiche Konjunkturforschungsinstitute sagt auch das RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung einen deutlichen Rückgang des deutschen Bruttoinlandsproduktes (BIP) wegen der Coronavirus-Epidemie voraus. Die Essener Ökonomen erwarten nun für dieses Jahr einen Rückgang des BIP um 0,8 Prozent. Für 2021 rechnen sie dann aber aufgrund von Nachholeffekten mit 2,3 Prozent Wachstum.

KfW: Deutscher BIP-Rückgang um 10% bis 15% im zweiten Quartal denkbar

Die KfW will nicht ausschließen, dass die wegen der Corona-Epidemie verhängten Maßnahmen der "sozialen Distanzierung" zu einem Einbruch der Wirtschaftsleistung in Deutschland führen werden, die über das in der Finanzkrise gesehene Ausmaß hinausgehen. "Dass die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal um 10 bis 15 Prozent einbricht, ist leicht vorstellbar", schreibt Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib in einem Kommentar. Problematisch sei aber vor allem die enorme Unsicherheit darüber, ab wann eine Rückkehr zur Normalität möglich sein werde.

Holzmann begrüßt Anleihekaufprogramm über 750 Mrd Euro

Das österreichische EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann hat das in der Nacht von der Europäischen Zentralbank (EZB) verabschiedete Anleihekaufprogramm über 750 Milliarden Euro begrüßt. "Dieses Paket ist die richtige Antwort auf die enormen Herausforderungen in dieser sehr schwierigen Zeit", heißt es in einer von der Oesterreichischen Nationalbank verbreiteten Erklärung.

EU begrüßt massives Anleihekaufprogramm der EZB

Die EU hat das massive Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise begrüßt. Europa gebe "eine starke wirtschaftliche Antwort" auf die Herausforderungen durch die Pandemie, erklärte EU-Ratspräsident Charles Michel auf Twitter. "Es werden keine Anstrengungen unterlassen, um Covid-19 einzudämmen und unsere Volkswirtschaften vor weiteren Schäden zu schützen."

Eurogruppen-Chef: EZB-Anleihenkaufprogramm ist "wichtige Entscheidung"

Der Eurogruppen-Chef Mario Centeno hat das neue Anleihenkaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) als "wichtige Entscheidung" begrüßt und weitere Maßnahmen der Europäischen Union in Aussicht gestellt. IM Kurznachrichtendienst Twitter schrieb Centeno, der auch portugiesischer Finanzminister ist, dass die EU sich der Situation stelle, indem sie die Corona-Pandemie mit koordinierten Maßnahmen bekämpfe.

SNB lässt Geldpolitik unverändert und interveniert verstärkt

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihre Geldpolitik wie weithin erwartet unverändert gelassen, zugleich aber die Prognosen für Wirtschaftswachstum und Inflation deutlich gesenkt, verstärkte Interventionen gegen die Stärke des Franken angekündigt und die Freistellung der Banken vom negativen Einlagensatz erhöht. Wie die SNB mitteilte, bleibt der Leitzins ebenso bei minus 0,75 Prozent wie der Bankeinlagensatz. Analysten hatten diese Entscheidung überwiegend erwartet, weil zuvor auch die Europäische Zentralbank (EZB) von einer Zinssenkung Abstand genommen hatte.

Bundesregierung plant Rettungspaket für Kleinstfirmen - Bericht

Die Bundesregierung plant nach Informationen des Spiegel ein üppig ausgestattetes Rettungspaket für Solo-Selbständige und andere Kleinstunternehmer, die von den Folgen der Corona-Krise betroffen sind. Insgesamt wolle sie 40 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, schreibt das Nachrichtenmagazin.

Spahn kündigt Lieferung von zehn Millionen Atemschutzmasken an

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat für Donnerstag die Lieferung von zehn Millionen Atemschutzmasken für das Gesundheitswesen in Deutschland angekündigt. In einem Stern-TV-Spezial sagte Spahn im Sender RTL, die ersten zehn Millionen Masken könnten endlich an Ärzte, an kassenärztliche Vereinigungen und an die Bundesländer ausgeliefert werden.

Söder fordert vom Bund Konjunkturprogramm von bis zu 150 Milliarden Euro

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert vom Bund ein Konjunkturpaket im Umfang von bis zu 150 Milliarden Euro, um die massiven wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzumildern. Im bayerischen Landtag sagte Söder, dass Kredite alleine nicht genug seien, um Unternehmen zu helfen.

Lindner fordert Steuersenkung rückwirkend für 2019

FDP-Chef Christian Lindner hat angesichts der Corona-Krise eine Senkung der Steuersätze rückwirkend für 2019 gefordert. Die Forderung nach einer vollständigen Abschaffung des Solidaritätszuschlags stellt seine Partei zurück. "Um einer Krise nach der Krise vorzubeugen, sollten wir jetzt überlegen, rückwirkend für das Jahr 2019 die Steuersätze zu senken. Sonst würden die Steuern, die für das Boomjahr 2019 gezahlt werden müssen, im Jahr 2020 und 2021 die Existenz von Unternehmen gefährden. Denkbar wäre, die Einkommensteuersätze zu senken", sagte Lindner der Passauer Neuen Presse.

Hessen will 7,5 Milliarden Euro wegen Corona-Krise bereitstellen

Hessen stellt zur Bekämpfung der Corona-Krise kurzfristig 7,5 Milliarden Euro in Aussicht. Das teilte Finanzminister Thomas Schäfer mit. "Die Landesregierung bittet den Landtag in der kommenden Woche um Zustimmung zu einem Nachtragshaushalt", erklärte er in einer Pressemitteilung.

Saarland droht mit Ausgangssperren wegen Corona-Epidemie

Nach Bayern dringt auch das Saarland auf weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens. "Die Lage ist ernst. Jeder muss sein Leben einschränken", sagte Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Sollten sich weiterhin viele nicht an unsere Auflagen halten, bleibt nur eine schnelle und harte Ausgangssperre als Instrument. Wir müssen Strenge zeigen zum Schutz der gesamten Bevölkerung, insbesondere zum Schutz unserer Alten und Kranken."

Özdemir vom Coronavirus betroffen

Der frühere Grünen-Chef Cem Özdemir hat das Coronavirus. "Mit geht es gut und um mich muss sich niemand sorgen", schrieb der Bundestagsabgeordnete auf Twitter. "Bleibe weiter daheim in Quarantäne und folge den Anweisungen der Behörden", betonte der Politiker.

Conte: Ausgangssperre in Italien muss verlängert werden

Die Ausgangssperre in Italien wegen der Coronavirus-Pandemie muss nach Einschätzung von Regierungschef Giuseppe Conte über den 3. April hinaus verlängert werden. Es sei unvermeidbar, die verhängten Maßnahmen wie die Schließung von Schulen und Unternehmen zu verlängern, sagte Conte der Zeitung Il Corriere della Sera. In Italien gelten landesweite drastische Beschränkungen der Reise- und Versammlungsfreiheit, die bislang bis zum 3. April dauern sollen.

Auch in Frankreich zeichnet sich verlängerte Ausgangssperre ab

Wie in Italien zeichnet sich auch Frankreich eine Verlängerung der Ausgangssperre ab. Dies sei "sehr wahrscheinlich notwendig", sagte die Generaldirektorin der nationalen Gesundheitsbehörde, Geneviève Chêne, dem Rundfunksender France Info. Die Ausgangssperre ist vorerst bis zum 31. März befristet. Seit Dienstag dürfen die Menschen in der Regel nur noch zum Einkaufen und aus zwingenden beruflichen oder gesundheitlichen Gründen aus dem Haus.

Frankreich bekommt eine Million Schutzmasken aus China

Frankreich lässt sich in der Coronavirus-Krise eine Million Atemschutzmasken aus China liefern. Außenminister Jean-Yves Le Drian sprach im Fernsehsender BFM-TV von einem Zeichen der "Solidarität" aus Peking. Nach einer ersten Lieferung am Mittwoch wurde demnach in Paris ein zweiter Flug am Donnerstag erwartet. Die Regierung hatte zuvor erstmals einen Mangel an Schutzmasken eingeräumt.

Brexit-Chefunterhändler der EU positiv auf Corona getestet

Der Chefunterhändler der EU für die künftigen Beziehungen zu Großbritannien, Michel Barnier, ist nach eigenen Angaben positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. "Mir geht es den Umständen entsprechend gut", sagte der 69-jährige Franzose in einer Videobotschaft auf Twitter. Er befinde sich unter strenger Quarantäne bei sich zu Hause.

London schließt zur Coronavirus-Eindämmung rund 40 U-Bahn-Haltestellen

Die Londoner U-Bahn schließt zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie vorübergehend etliche Haltestellen. Bis zu 40 Stationen ohne Umsteigemöglichkeiten zu anderen Linien würden bis auf Weiteres geschlossen, teilten die Londoner Verkehrsbetriebe Transport for London mit.

Zahl der Todesfälle durch Coronavirus im Iran auf fast 1.300 gestiegen

Im Iran sind innerhalb von 24 Stunden 149 weitere Menschen am neuartigen Coronavirus gestorben. Wie das iranische Gesundheitsministerium bekannt gab, erhöhte sich die Zahl der Todesfälle durch die Lungenerkrankung Covid-19 damit auf insgesamt 1.284.

Saudi-Arabien senkt Staatsausgaben wegen Coronavirus und gesunkener Ölpreise

Saudi-Arabien kürzt wegen der Krisen durch den gesunkenen Ölpreis und das Coronavirus deutlich seine Staatsausgaben. Sie würden im Haushalt 2020 um rund 5 Prozent gesenkt, insgesamt um etwa 50 Milliarden Rial (12,3 Milliarden Euro), sagte Finanzminister Mohammed al-Dschadaan. Die Kürzungen hätten aber nur "geringste soziale und wirtschaftliche Folgen", erklärte er in einer von der amtlichen Nachrichtenagentur SPA verbreiteten Erklärung.

+++ Konjunkturdaten +++

Taiwans Zentralbank senkt Leitzins um 25,0 Bps

