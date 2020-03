München (ots) - "Hallo erstmal! Ich weiß gar nicht, ob Sie's schon wussten ..." Dieser Satz ist das Markenzeichen des Kabarettisten Rüdiger Hoffmann.Zum Wochenauftakt wird sich der "Erfinder der Langsamkeit" im Rateduell gegen Comedian Bastian Bielendorfer messen, der in seinem Bühnenprogramm "Lustig, aber wahr!" den oftmals absurden Alltag zerpflückt.Als Moderatoren des "ARD-Morgenmagazins" sorgen Anna Planken und Till Nassif für Informationen und gute Laune am frühen Morgen. Am Dienstag hat Moderator Kai Pflaume die beiden MOMA-Moderatoren zum Ratewettstreit in sein Studio eingeladen.Kochen und Backen sind ihre Leidenschaft: Die Schauspielerin und Influencerin Janina Uhse brutzelt für ihr Online-Projekt "Janina and Food" und hat gerade im neuen Kinofilm "Berlin, Berlin" mitgespielt. Am Mittwoch trifft sie bei "Wer weiß denn sowas?" auf die YouTuberin Sally Özcan, der 1,6 Millionen Fans in ihrem Kochkanal "Sallys Welt" zusehen.Seit 2016 moderiert Louis Klamroth die Polit-Talkshow "Klamroths Konter" bei n-tv. Sein Kollege Steffen Hallaschka übernahm 2011 die Moderation des RTL-Magazins "stern TV". Am Donnerstag duellieren sich die beiden mit Unterstützung der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton beim Beantworten von Fragen aus 12 Kategorien.Zum Wochenausklang können sich die Zuschauer auf zwei der größten deutschen Stars freuen: Michael Douglas war in sie verliebt, Charlton Heston machte ihr Avancen und Lex Barker wollte sie sogar heiraten - die Schauspielerin Senta Berger ermittelt nach 17 erfolgreichen Jahren am 28. März 2020 zum letzten Mal in der ZDF-Reihe "Unter Verdacht". Zuvor liefert sie sich noch ein charmantes Rate-Duell mit ihrem Kollegen Friedrich von Thun bei der Beantwortung von Fragen wie dieser:Schlagartige Wetterwechsel lösen bei Kürbispflanzen Stress aus undsorgen dafür, dass sie ...?a) viele besonders kleine Fruchtkörper ausbildenb) einen Teil ihrer Wurzeln abstoßenc) vermehrt männliche Blüten und keine Früchte ausbildenDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 23. bis 27. März 2020 imÜberblick:Montag, 23. März - die Comedians Rüdiger Hoffmann und BastianBielendorferDienstag, 24. März - die MOMA-Moderatoren Anna Planken und TillNassifMittwoch, 25. März - die Food-Influencerinnen Janina Uhse und SallyÖzcanDonnerstag, 26. März - die Moderatoren Louis Klamroth und SteffenHallaschkaFreitag, 27. März - die Schauspieler Senta Berger und Friedrich vonThun "Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.Fotos über: www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4552144