Wie es zum Friendly Takeover aller gekommen ist ...: Nun, die Wiener Börse und die Unternehmen haben dies als Offenen Brief ausgesandt, nicht extra für uns geschrieben natürlich. Aber: Börsesprecherin Julia Resch und ich hatten spontan mit sich überschneidenden Mails die gleiche Idee: Wir nehmen das heute als "Friendly Takeover" aller. Freue mich, dass die Idee auch von der Börse gekommen ist. Viel wichtiger ist natürlich der Inhalt, der ein starkes Zeichen ist. Untermauert wird dieses Zeichen durch die Aktienkäufe vieler Vorstände. Mehr als jetzt hatte ich in den mehr als 30 Jahren, in denen ich dabei bin, noch nicht gesehen. Manche sind dabei auch sehr kreativ. Andritz-CEO Wolfgang Leitner hat etwa Call Optionen mit Barausgleich, dessen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...