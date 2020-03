Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die drastischen gesellschaftlichen Einschnitte im Kampf gegen das Coronavirus hält die Nervosität an den Finanzmärkten hoch, so die Deutsche Börse AG.Der deutsche Aktienindex notiere aktuell um 8.600 Punkte und damit abermals schwächer als am Vortag. Bei aller Angst und Zurückhaltung gebe es laut Medienberichten inzwischen auch Hoffnungen hinsichtlich der Krankheitsverläufe in Südkorea. Nachdem in China die Neuinfektionen öffentlichen Zahlen zufolge Richtung null tendieren würden, bekomme auch Südkorea die Epidemie scheinbar in den Griff. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...