AdCapital AG:DGAP-Ad-hoc: AdCapital AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung AdCapital AG:19.03.2020 / 15:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)Schlagwort(e): Gewinnwarnung/JahresergebnisAdCapital AG: Vorläufiges Ergebnis des Geschäftsjahrs 2019Tuttlingen, 19. März 2020Die AdCapital AG hat nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2019 ein negatives Konzern-Jahresergebnis (einschließlich des konzernfremden Gesellschaftern zustehenden Ergebnisses) in Höhe von -1,0 Mio. Euro erzielt. Damit weicht das Konzern-Jahresergebnis 2019 von der bisherigen Prognose des Vorstands ab, im Geschäftsjahr 2019 voraussichtlich ein gegenüber dem im Geschäftsjahr 2018 erzielten Konzernjahresüberschuss in Höhe von 0,3 Mio. Euro (einschließlich des konzernfremden Gesellschaftern zustehenden Ergebnisses) etwas verbessertes Konzern-Jahresergebnis erzielen zu können. Das Konzern-Jahresergebnis des Geschäftsjahrs 2019 (ohne das konzernfremden Gesellschaftern zustehende Ergebnis) beträgt nach vorläufigen Zahlen -3,1 Mio. Euro (Geschäftsjahr 2018: -1,4 Mio. Euro).Verantwortlich hierfür sind vor allem ein schwaches Europageschäft der Erich Jaeger-Gruppe im zweiten Halbjahr aufgrund der Krise der Automobilindustrie, ein weiterer Umsatz- und Ergebnisrückgang bei FRAKO sowie Ergebnisbelastungen in der Taller Gruppe aus den Bereichen Qualität und Vorräte verbunden mit entsprechenden Umsatzrückgängen, die insbesondere auf den im Februar 2019 beigelegten Schadensersatzstreit mit einem Kunden zurückzuführen sind.Das genannte Konzern-Jahresergebnis des Geschäftsjahrs 2019 ist vorläufig und steht unter dem Vorbehalt der Prüfung durch den Abschlussprüfer und den Aufsichtsrat der Gesellschaft.Zusatzinformationen:ISIN: DE0005214506 WKN: 521450 Börsenkürzel: ADC Marktsegment: Basic Board an der Frankfurter WertpapierbörseAdCapital AG Daimlerstr. 14 78532 TuttlingenInvestor Relations-KontaktAdCapital AG Matthias Büchler Tel. +49 7461 900 65 652 investorrelations@adcapital.deEnde der Ad-hoc-Mitteilung19.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: AdCapital AG Daimlerstraße 14 78532 Tuttlingen Deutschland Telefon: +49 7461 900 65 660 Fax: +49 7461 900 65 655 E-Mail: investorrelations@adcapital.de Internet: www.adcapital.de ISIN: DE0005214506 WKN: 521450 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart EQS News ID: 1001861Ende der Mitteilung DGAP News-Service1001861 19.03.2020 CET/CEST