NEW YORK (Dow Jones)--Trotz der Talfahrt vom Mittwoch ist auch am Donnerstag an den US-Börsen noch kein Boden in Sicht. Im Gegenteil: Schwache Konjunkturdaten geben den Rezessionsängsten zusätzliche Nahrung und schicken die Kurse an der Wall Street am Donnerstag weiter nach unten. Kurz nach der Startglocke verliert der Dow-Jones-Index 3,3 Prozent auf 19.252 Punkte. Der S&P-500 büßt 2,9 Prozent ein und der Nasdaq-Composite 1,4 Prozent.

Zwar haben Regierungen und Zentralbanken neue Maßnahmen beschlossen, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu mildern, doch ist die Angst der Anleger vor einem Abschwung zu groß, als dass sie sich dadurch beruhigen ließen.

In den USA hat der Kongress am späten Mittwoch ein 100 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket verabschiedet, das unter anderem die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall vorsieht. Weitere Maßnahmen sind in Planung. Am Donnerstag sprach sich Finanzminister Steven Mnuchin für Direktzahlungen in Form von Schecks an die Bevölkerung aus. In der Nacht beschloss die Europäische Zentralbank ein Anleihekaufprogramm im Volumen von 750 Milliarden Euro, und am Donnerstag senkte die australische Zentralbank zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen den Leitzins auf ein Rekordtief.

Aktuelle Konjunkturdaten zeigen erste Spuren der Corona-Krise und bestätigen die Investoren in ihrer Skepsis. So haben in der vergangenen Woche deutlich mehr Amerikaner erstmals Arbeitslosenhilfe beantragt als erwartet, wenngleich die Gesamtzahl der Anträge mit 281.000 immer noch sehr niedrig ist. Darüber hinaus ist der Philadelphia-Fed-Index im März überraschend drastisch eingebrochen auf minus 12,7 Punkte. Volkswirte hatten einen Rückgang auf plus 9 vorhergesagt, nachdem im Februar ein Stand von plus 36,7 verzeichnet worden war.

Das Leistungsbilanzdefizit im vierten Quartal war etwas geringer als erwartet, interessiert in der aktuellen Lage aber nicht. Eine halbe Stunde nach der Startglocke folgt der Index der Frühindikatoren aus dem Februar.

Rezessionsangst treibt Anleger auch aus "sicheren Häfen"

Da Anleger am Erfolg der diversen Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft zweifeln, verkaufen sie selbst Assets, die eigentlich als sichere Häfen in Krisenzeiten gelten. Das zeigt sich am Anleihemarkt, wo die Renditen trotz der heftigen Verluste am Aktienmarkt in den vergangenen Tagen kräftig angezogen haben. Aktuell kommt die Rendite zehnjähriger US-Anleihen allerdings wieder um 5,8 Basispunkte zurück auf 1,13 Prozent.

Auch Gold, das vor nicht einmal zwei Wochen bei knapp über 1.700 Dollar ein Mehrjahreshoch markierte, wird abgestoßen. Die Feinunze verbilligt sich um 1,2 Prozent auf 1.469 Dollar.

Dafür dauert die Flucht in den Dollar als weltweit meistgenutzte Währung an. Der Euro rutscht unter die Marke von 1,08 Dollar und notiert aktuell knapp darunter. Das britische Pfund, das schon am Mittwoch zur US-Währung auf den tiefsten Stand seit 35 Jahren abgestürzt war, war im Tagestief am Donnerstag für 1,1473 Dollar zu haben, erholt sich nun aber auf rund 1,1620 Dollar.

Am Ölmarkt kommt es nach dem Absturz vom Mittwoch zu einer Gegenbewegung. Das Barrel der US-Sorte WTI erholt sich um 7,1 Prozent auf 21,81 Dollar. Brent steigt um 2,6 Prozent auf 25,52 Dollar.

Furcht vor Dividendenstreichung belastet Ford

Im Dow ist erneut die Boeing-Aktie mit einem Minus von fast 10 Prozent größter Verlierer.

Die Ford-Aktie fällt um 7,2 Prozent. Hier belasten Befürchtungen, der Autokonzern könnte seine Quartalsdividende streichen, die im April fällig wäre. Analyst Michael Ward von Benchmark vermutet, dass die noch nicht absehbaren Folgen der Coronavirus-Pandemie das Unternehmen dazu zwingen könnten. Ford plant bisher eine Quartalsdividende von 15 US-Cent, was nach dem jüngsten Kursverfall der Aktie einer Dividendenrendite von stattlichen 13,3 Prozent entspräche. Daneben hat JP Morgan die Kursziele für Ford, General Motors und Tesla gesenkt, um den Folgen der Produktionsausfälle während der Pandemie Rechnung zu tragen. General Motors fallen um 8,8 Prozent, während Tesla um 1,6 Prozent zulegen.

Keurig Dr Pepper legen hingegen um 5,7 Prozent zu. Der Getränkekonzern berichtete bei der Vorlage von Zahlen von einer größeren Nachfrage aufgrund des Coronavirus und hat seinen Ausblick bekräftigt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.251,93 -3,25 -646,99 -32,54 S&P-500 2.329,55 -2,86 -68,55 -27,90 Nasdaq-Comp. 6.890,66 -1,42 -99,19 -23,20 Nasdaq-100 7.081,03 -1,31 -94,15 -18,92 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,49 -5,7 0,54 -71,5 5 Jahre 0,68 -11,2 0,79 -124,2 7 Jahre 1,01 -7,6 1,09 -123,7 10 Jahre 1,13 -5,8 1,18 -131,9 30 Jahre 1,78 0,2 1,78 -128,9 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 9:44 Uhr Fr, 17:38 Uhr % YTD EUR/USD 1,0799 -1,21% 1,1208 1,1062 -3,7% EUR/JPY 118,59 +0,42% 119,13 118,99 -2,7% EUR/CHF 1,0534 -0,37% 1,0549 1,0565 -3,0% EUR/GBP 0,9300 -0,97% 0,9064 0,8944 +9,9% USD/JPY 109,77 +1,62% 106,32 107,55 +0,9% GBP/USD 1,1618 -0,16% 1,2366 1,2366 -12,3% USD/CNH (Offshore) 7,1418 +1,01% 7,0100 7,0302 +2,5% Bitcoin BTC/USD 5.804,01 +8,52% 4.855,76 5.365,01 -19,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 21,81 20,37 +7,1% 1,44 -63,9% Brent/ICE 25,52 24,88 +2,6% 0,64 -60,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.468,69 1.486,35 -1,2% -17,66 -3,2% Silber (Spot) 11,88 12,07 -1,5% -0,19 -33,4% Platin (Spot) 599,25 625,90 -4,3% -26,65 -37,9% Kupfer-Future 2,16 2,15 +0,4% +0,01 -22,8% ===

