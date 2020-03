Unsere Umfrage unter einigen der größten Projektierer in Deutschland zeigt, dass viele Photovoltaik-Projekte wegen der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus in Europa stillstehen. Daher ist es jetzt nötig, dass die Politik die Frist für die Realisierung von Photovoltaik-Anlagen aus den Ausschreibungen verlängert. Doch die Fristen sind nicht die einzige Herausforderung, vor der sich die Unternehmen derzeit stehen.Vor gut einem Monat bewegte die deutsche Solarbranche vor allem, wann in China die Photovoltaik-Produktion wieder anlaufen wird, um Lieferverzögerungen bei Modulen oder Komponenten ...

