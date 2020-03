Der Schritt der Bank of England folgt auf ein deutliche Reduzierung vor gerade gut einer Woche.London - Die britische Zentralbank lockert ihre Geldpolitik angesichts der Virus-Krise weiter. Wie die Bank of England am Donnerstag ausserplanmässig mitteilte, sinkt der Leitzins um 0,15 Prozentpunkte auf 0,1 Prozent. Der Schritt folgt auf ein deutliche Reduzierung vor gerade gut einer Woche. Zudem kündigte die Notenbank an, wieder Staats- und Unternehmensanleihen kaufen zu wollen.

Den vollständigen Artikel lesen ...