Corona-Krise und die Auswirkungen auf Devisen100

Liebe Leserinnen und Leser,

wie Sie an der starken Handels- und Update-Frequenz der vergangenen Tage mitbekommen haben, geht es an den Märkten derzeit recht ordentlich zur Sache. Unserer Performance hat das unter die Arme gegriffen und für den Anstieg unseres Gewinns auf über 4.400 Euro seit Jahresbeginn gesorgt.

Allerdings wollen wir es auch nicht übertreiben. Bei der Planung unserer Trades legen wir immer sehr hohen Wert auf eine optimale Verortung in vorhandenen Trends sowie einem anständigen Chance-Risiko-Verhältnis. Die deutliche Zunahme der Volatilität/ Schwankungsbreite hat in vielen Charts dazu geführt, dass Bewegungen sehr weit gelaufen sind. Unsere Erfahrung hat uns gelehrt, dass wir uns in solchen Phasen etwas zurücklehnen sollten, um geduldig auf die Ausbildung vernünftiger Korrekturmuster zu warten. Das war in der Vergangenheit eine der wichtigen Regeln für unseren Handelserfolg. Daran halten wir uns auch jetzt.

Aus diesem Grund möchten wir auch Sie darum bitten, geduldig zu bleiben und mit uns auf neue Tradingchancen zu warten. Wir sind uns recht sicher, dass es bis zum nächsten regelkonformen Trade nicht lange dauern wird.

Alles erdenklich Gute wünschen Ihnen

Martin Goersch und Mike Seidl

