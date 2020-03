Die Nachfrage und mit Verzögerung auch das Angebot am Immobilienmarkt werden kurzfristig stark zurückgehen.Das Wichtigste in Kürze Die Nachfrage und mit Verzögerung auch das Angebot am Immobilienmarkt werden kurzfristig stark zurückgehen, um nach dem Abflachen der Krise vorerst wieder moderat und dann stark anzusteigen. Es wird zwar Preisauswirkungen auf neue Handwechsel geben, Preiskorrekturen bei selbstgenutzten Eigenheimen erwarten wir jedoch erst im Falle langanhaltender, globaler Verwerfungen.

