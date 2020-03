In seiner jüngsten Analyse zu den Schwellenländern kommt das "Institute of International Finance' (IIF) zu dem Schluss, dass die kumulierten Kapitalabflüsse aus den Schwellenländern das Niveau überschritten haben, welches sie auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2008/2009 erreichten.Wenn es also noch eines letzten Beleges über die Brisanz der aktuellen Kapitalströme aus den Schwellenländern bedurfte, so kann diese Untersuchung durchaus dazu dienen.Dies ist für den mexikanischen Peso insofern ernüchternd, da dieser sich gegen den US-Dollar in den vergangenen Jahren durchaus stabilisiert hatte und relativ zu den anderen großen Konkurrenzwährungen in Lateinamerika, dem brasilanischen Real und dem argentinischen Peso, eine beeindruckende relative Stärke aufwies.

