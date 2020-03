DORTMUND (dpa-AFX) - Mats Hummels hält das aktuelle Dortmunder Team für ähnlich stark wie das Meisterteam von 2012. "Diese Mannschaft muss sich vor der Borussia von 2012 nicht verstecken", sagte der Abwehrchef des Fußball-Bundesligisten in einem "11Freunde"-Interview. Mit ähnlichen Leistungen wie in Teilen der Hinrunde sei der insgesamt neunte Titelgewinn der Borussia jedoch illusorisch. "Da wurde es manchmal erst nach einem Rückstand seriös und zielstrebig", kommentierte der Weltmeister von 2014.



Die großen Leistungsschwankungen im bisherigen Saisonverlauf des Tabellenzweiten, der in der Tabelle vier Punkte hinter Spitzenreiter FC Bayern rangiert, seien der fehlenden Zielstrebigkeit geschuldet: "Es gibt Spieler, die gehen ins Spiel und denken: "Machen wir schon'. Seriosität und Zielstrebigkeit hochzuhalten, sind für uns die ganz großen Punkte, denn wir haben begnadete Fußballer."



Die Winterzugänge Emre Can und Erling Haaland könnten helfen, diese Probleme zu beheben. "Beide spielen, um zu gewinnen, und nicht, um einen geilen Hackentrick zu machen", sagte Hummels. Trotz der fehlenden Konstanz des Teams hat der 31 Jahre alte ehemalige Münchner den Meistertitel noch nicht abgeschrieben: "Es ist etwas überraschend, mit der Punktzahl noch im Rennen zu sein, aber alle Mannschaften vorne hatten ihre Schwächephasen. Wir sind noch voll drin."/bue/DP/fba

BORUSSIA DORTMUND-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de