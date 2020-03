NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem neuerlichen Kursdebakel am Mittwoch zeigt sich am Donnerstagmittag (Ortszeit) an der Wall Street eine Erholungsbewegung, die zugleich sehr volatil wie auch fragil ist. Einerseits schüren schwache Konjunkturdaten die ohnehin bereits stark ausgeprägten Rezessionsängste, andererseits überschlagen sich rund um den Globus die Nachrichten über Hilfsmaßnahmen seitens der Notenbanken und Regierungen zur Milderung der Folgen der Coronavirus-Pandemie.

Der Dow-Jones-Index liegt 2,6 Prozent im Plus 20.410 Punkten, nachdem er zunächst auf 19.787 Punkte weiter nachgegeben hatte. Der S&P-500 steigt um 2,4 Prozent, die Nasdaq-Indizes liegen dagegen schon 4 Prozent höher.

In den USA hat der Kongress ein 100 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket verabschiedet, unter anderem für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Weitere Maßnahmen sind in Planung, zu hören ist von einem Volumen von 1 Billion Dollar. US-Finanzminister Steven Mnuchin plädiert dabei auch für Direktzahlungen in Form von Schecks an die Bevölkerung.

In der Nacht hatte die EZB ein Anleihekaufprogramm im Volumen von 750 Milliarden Euro beschlossen und am Donnerstag senkte die australische Zentralbank zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen den Leitzins auf ein Rekordtief. Die Bank of England wartete unter anderem mit einer Ausweitung ihres Anleiherückkaufprogramms auf. Auch die brasilianische Notenbank hat den Zins auf ein Rekordtief gedrückt. Und die US-Notenbank hat eine weitere Kreditfazilität eingeführt, um den Geldmarkt mit Liquidität zu versorgen.

Die Marktreaktion auf die diversen Stimuli bestätige sein Haus in der schon länger vertretenen Ansicht, dass das Schlimmste noch nicht überstanden sei, sagt Charalambos Pissouros, Analyst bei JFD Group. Schließlich müssten die Menschen aus den Häusern herauskommen, damit die geldpolitischen und fiskalischen Impulse auch wirken könnten. Angesichts steigender Ansteckungszahlen und Todesfälle sei das eine sehr schwere Aufgabe. Jim Vogel von HN Financial meint derweil, dass die Notenbanker ihr Pulver noch nicht gänzlich verschossen haben dürften.

Neueste Konjunkturdaten zeigen derweil erste Spuren der Pandemie-Folgen für die Wirtschaft. Unter anderem ist der Philadelphia-Fed-Index im März eingebrochen auf minus 12,7 Punkte. Volkswirte hatten einen Rückgang auf plus 9 vorhergesagt nach einem Februar-Stand von plus 36,7.

Rezessionsangst treibt Anleger auch aus "sicheren Häfen"

Am Anleihemarkt kommt es nach dem starken Anstieg der Renditen vor dem Hintergrund der Berichte über ein 1 Billion Dollar schweres Maßnahmepaket der US-Regierung zu einer Gegenbewegung. Die Zehnjahresrendite fällt um 8 Basispunkte auf 1,10 Prozent.

Gold wird weiter eher gemieden, unter anderem weil das zinslos gehaltene Edelmetall relativ zu Anleihen zuletzt an Attraktivität verloren hat. Daneben verteuert der Dollaranstieg das in Dollar gehandelte Edelmetall für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum. Der Preis, der vor zwei Wochen noch bei knapp über 1.700 Dollar ein Mehrjahreshoch markierte, fällt weiter, aktuell um 0,2 Prozent auf 1.484 Dollar.

Der Dollar wird weiter als sicherer Hafen gesucht und profitiert von den gestiegenen Anleiherenditen. Der Euro rutscht unter die Marke von 1,08 Dollar, nachdem er zu Wochenbeginn noch über 1,12 Dollar gekostet hatte. Der Dollar-Index, der den Wert des Dollar gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, steigt weiter, diesmal um 0,7 Prozent nach jeweils 1,5 Prozent an den beiden Vortagen.

Am Ölmarkt kommt es nach dem Absturz vom Mittwoch zu einer massiven Gegenbewegung, die sämtliche Verluste wieder wettmacht. Das Barrel der US-Sorte WTI erholt sich um 20 Prozent, bei Brent geht es um rund 9 Prozent nach oben. Dort war das Minus zuletzt auch etwas geringer ausgefallen.

Furcht vor Dividendenstreichung belastet Ford

Im Dow geht die Talfahrt der Boeing-Aktie angesichts der mannigfaltigen Probleme des Flugzeugbauers weiter. Das Papier verliert rund 2,5 Prozent.

Die Ford-Aktie fällt um gut 1 Prozent. Hier belasten Befürchtungen, der Autokonzern könnte seine Quartalsdividende streichen. Analyst Michael Ward von Benchmark vermutet, dass die noch nicht absehbaren Folgen der Coronavirus-Pandemie das Unternehmen dazu zwingen könnten. Ford plant bisher eine Quartalsdividende von 15 US-Cent, was nach dem jüngsten Kursverfall der Aktie einer Dividendenrendite von stattlichen 13,3 Prozent entspräche. Daneben hat JP Morgan die Kursziele für Ford, General Motors und Tesla gesenkt, um den Folgen der Produktionsausfälle während der Pandemie Rechnung zu tragen.

General Motors zeigen sich nach einem sehr schwachen Start mittlerweile aber 3 Prozent im Plus , während sich Tesla nach den jüngsten Kurseinbußen kräftig um 13 Prozent erholen.

Keurig Dr Pepper legen um rund 7 Prozent zu. Der Getränkekonzern berichtete bei der Vorlage von Zahlen von einer größeren Nachfrage aufgrund der Coronavirus-Krise und hat seinen Ausblick bekräftigt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.410,10 2,57 511,18 -28,48 S&P-500 2.455,42 2,39 57,32 -24,00 Nasdaq-Comp. 7.267,05 3,97 277,20 -19,01 Nasdaq-100 7.457,62 3,94 282,44 -14,60 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,45 -8,9 0,54 -74,8 5 Jahre 0,65 -14,5 0,79 -127,5 7 Jahre 0,97 -11,2 1,09 -127,3 10 Jahre 1,10 -8,4 1,18 -134,5 30 Jahre 1,80 2,0 1,78 -127,1 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 9:44 Uhr Fr, 17:38 Uhr % YTD EUR/USD 1,0765 -1,52% 1,1208 1,1062 -4,0% EUR/JPY 118,27 +0,15% 119,13 118,99 -3,0% EUR/CHF 1,0531 -0,40% 1,0549 1,0565 -3,0% EUR/GBP 0,9156 -2,49% 0,9064 0,8944 +8,2% USD/JPY 109,85 +1,70% 106,32 107,55 +1,0% GBP/USD 1,1762 +1,09% 1,2366 1,2366 -11,2% USD/CNH (Offshore) 7,1418 +1,01% 7,0100 7,0302 +2,5% Bitcoin BTC/USD 5.929,76 +10,87% 4.855,76 5.365,01 -17,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 24,38 20,37 +19,7% 4,01 -59,6% Brent/ICE 27,08 24,88 +8,8% 2,20 -58,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.484,02 1.486,35 -0,2% -2,33 -2,2% Silber (Spot) 12,21 12,07 +1,2% +0,14 -31,6% Platin (Spot) 601,60 625,90 -3,9% -24,30 -37,7% Kupfer-Future 2,18 2,15 +1,2% +0,03 -22,2% ===

