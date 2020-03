Der Goldpreis muss am heutigen Donnerstag erst einmal nur geringe Verluste hinnehmen. Dazu trug auch bei, dass die Arbeitslosenzahlen in den USA im Gefolge der Corona-Krise in die Höhe schossen. Wie das Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosengeld in der Woche bis zum vergangenen Samstag um 70.000 auf saisonal bereinigte 281.000. Die Konsensschätzung der Experten hatte im Vorfeld ...

Den vollständigen Artikel lesen ...