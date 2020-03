Die Viruskrise verdüstert den Konjunkturhorizont in Deutschland wie fast nie zuvor in der Nachkriegszeit und ruft in Europa die EZB auf den Plan. Die Ökonomen des Kieler IfW-Instituts rechnen hierzulande mit einem Schrumpfen des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von knapp neun Prozent, sollte die Erholung erst im August einsetzen. In der Finanzkrise...

Den vollständigen Artikel lesen ...