Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hat heute Morgen versucht, ihre Glaubwürdigkeit wiederzuerlangen, indem sie ein Pandemie-Notkaufprogramm in Höhe von 750 Milliarden Euro gestartet hat, so David Zahn, Chef für Europäische Anleihen bei Franklin Templeton.Der Umfang des Programms sei genau das, was die Experten letzte Woche bei der EZB und nach einer Woche der Verwerfungen an den europäischen Anleihemärkten gesucht hätten. Damit belaufe sich das in der vergangenen Woche angekündigte neue QE auf insgesamt 870 Milliarden Euro, was zur Beruhigung der Märkte für Staatsanleihen ausreichen dürfte. Die Experten würden davon ausgehen, dass dies vor allem für die italienische, spanische und griechische Verschuldung vorteilhaft sein werde, aber auch die Spreads anderer europäischer Staatsanleihen enger werden dürften. Dies zeige auch, dass die EZB weiterhin Maßnahmen zur Bekämpfung der durch die Pandemie verursachten Marktverwerfungen auf den Weg bringen werde. ...

