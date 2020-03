Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Export von Schutzausrüstung in andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) bedarf nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums keiner Genehmigung mehr. Die vom Krisenstab der Bundesregierung am 4. März beschlossene und am 12. März geänderte Allgemeinverfügung für den Export medizinischer Schutzausrüstung sei aufgehoben, teilte das Ministerium mit.

Grund ist, dass die EU-Kommission am 15. März eine eigene Durchführungsverordnung über ein Exportverbot medizinischer Schutzausrüstung an Drittstaaten erlassen hat. Zweck dieser Maßnahme sei es, vor dem Hintergrund einer erheblichen Engpasssituation in Europa bei der Versorgung mit medizinischer Schutzausrüstung Ausfuhren aus dem Binnenmarkt in Drittstaaten unter Genehmigungsvorbehalt zu stellen.

"Damit kann die nationale Regelung, die erlassen wurde, bevor eine europäische Regelung bestand, entfallen", erklärte das Wirtschaftsministerium. Vor diesem Hintergrund und im Hinblick auf ein EU-einheitliches Vorgehen werde jetzt die Anordnung vom 12. März aufgehoben. Die geänderte Allgemeinverfügung wurde laut den Angaben am Donnerstag im Bundesanzeiger veröffentlicht und ist damit in Kraft getreten.

March 19, 2020

