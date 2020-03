Das hätte man sich in Oslo wohl auch nicht träumen lassen. Eine solch starke Abwertung gab es zuletzt in der Finanzkrise 2008/2009, und danach in etwas geringerer Geschwindigkeit im Anschluss an die US-Sanktionen gegen Russland im Zuge der Krimkrise.Parallel dazu dürfte auch das Portfolio gelitten haben. Noch im Februar 2020 teilte der 1,1 Bio. US-Dollar schwere norwegische Staatsfonds mit, im Jahr 2019 180 Mrd. US-Dollar und damit eine Rendite von 20 % erwirtschaftet zu haben.Dieser verwaltet die Einnahmen aus der norwegischen Öl- und Gasindustrie. Mit dem Absturz des Ölpreises dürften nun nicht nur deutlich weniger Gelder in den Fonds fließen. Die Turbulenzen an den Aktienmärkten drücken auch auf die Rendite des Staatsfonds.

