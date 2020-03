Siemens Aktiengesellschaft: Siemens stellt Weichen für die nächste Management-GenerationDGAP-Ad-hoc: Siemens Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie Siemens Aktiengesellschaft: Siemens stellt Weichen für die nächste Management-Generation19.03.2020 / 19:26 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.München, 19. März 2020Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MARSiemens stellt Weichen für die nächste Management-GenerationDer Aufsichtsrat der Siemens AG hat heute in einer außerordentlichen Sitzung wegweisende Personalentscheidungen getroffen. Siemens CEO Joe Kaeser hat den Aufsichtsrat der Siemens AG darüber informiert, dass er keine Verlängerung seines Mandates anstrebt. Er wird zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Siemens Energy vorgeschlagen. Der Aufsichtsrat hat Roland Busch mit Wirkung spätestens zum Ende der nächsten ordentlichen Hauptversammlung am 3. Februar 2021 zum CEO der Siemens AG ernannt. Er erhält mit Wirkung vom 1. April 2020 einen neuen Vertrag für fünf Jahre. Roland Busch wird bereits für die Budgetplanung des Geschäftsjahres 2021 und deren Umsetzung verantwortlich sein und ab dem 1. Oktober 2020 alle dazu relevanten Aufgabengebiete im Vorstand übernehmen. Zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben wird er bereits ab dem 1. April 2020 innerhalb des Siemens Vorstandes auch für die übergreifende Integration und Steuerung der Geschäfte der künftigen Siemens AG (Smart Infrastructure, Digital Industries und Mobility) zuständig sein.Joe Kaeser übernimmt innerhalb des Siemens Vorstandes zusätzlich zu seinen bestehenden Aufgaben mit sofortiger Wirkung die Verantwortung für Siemens Energy inklusive der Siemens Gamesa Renewable Energy. Christian Bruch, Executive Vice President Linde plc und CEO Linde Engineering, wurde mit Wirkung vom 1. Mai 2020 zum neuen CEO der Operating Company Gas and Power und designierten CEO der Siemens Energy berufen. Mit gleicher Wirkung wurde Maria Ferraro zur neuen CFO von Gas and Power und designierten CFO der Siemens Energy bestellt. Michael Sen und Klaus Patzak scheiden in gegenseitigem Einvernehmen aus dem Unternehmen aus. Abspaltung (Spin-Off) und Börsengang von Siemens Energy sind im Zeitplan und werden unverändert für Ende September 2020 angestrebt.Hinweise und zukunftsgerichtete Aussagen: Dieses Dokument enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige Siemens betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. 