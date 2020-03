FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens haben am Donnerstag im nachbörslichen Handel mit einem satten Kursgewinn auf die Nachricht vom Rückzug von Joe Kaeser von der Konzernspitze reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate notierten die Papiere des Elektrotechnikkonzerns zuletzt bei 62,87 Euro und damit 3,3 Prozent über dem Schlusskurs im Xetra-Handel.



Wie der Dax-Konzern am Donnerstagabend mitteilte, informierte Kaeser den Aufsichtsrat darüber, dass er keine Verlängerung seines bis Anfang 2021 laufenden Mandats anstrebt. Kaesers Nachfolger wird Vizechef Roland Busch, der spätestens bei der Hauptversammlung am 3. Februar 2021 ernannt werden soll. Kaeser soll Aufsichtsratschef des Siemens Energy genannten Energiegeschäfts werden./edh/he

