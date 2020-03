PREMSTETTEN (Dow Jones)--Das österreichische Technologieunternehmen AMS geht weiter davon aus, das öffentliche Angebot für die Übernahme des deutschen Lichttechnologieunternehmens Osram im zweiten Quartal 2020 zu vollziehen. Die einzige verbleibende Bedingung zum Abschluss betreffe den Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, heißt es in einer Mitteilung am Donnerstagabend. In der Zwischenzeit habe AMS seine direkte Beteiligung an Osram auf 23,4 Prozent erhöht. Diese Erhöhung sei aus bestehenden liquiden Mitteln finanziert worden und unterstreiche das klare Ziel, das Öffentliche Angebot erfolgreich abzuschließen und den Zusammenschluss umzusetzen.

Die Bezugsrechtsemission schreite gemäß den Bestimmungen des am 13. März 2020 publizierten Prospekts voran. Die Bezugsrechtsemission sei vollumfänglich von einem Bankensyndikat übernommen worden, das aus denselben Banken bestehe, die sich bereits verpflichtet hätten, die Brückenfinanzierung für die Übernahme im Umfang von bis zu 4,4 Milliarden Euro bereitzustellen. AMS habe sich somit alle notwendigen Finanzmittel gesichert.

AMS sei seit Start der Bezugsrechtsemission im fortlaufenden Kontakt mit Investoren und habe positive Rückmeldungen von einer Reihe großer bestehender Aktionäre erhalten, die planten, ihre Bezugsrechte auszuüben, sowie von weiteren Investoren, die an der Bezugsrechtsemission teilnehmen wollten.

Im Einklang mit der Pressemitteilung vom 6. März 2020 bestätigt AMS in der Mitteilung zudem erneut die finanziellen Erwartungen für das erste Quartal 2020 eines Umsatz von 480 bis 520 Millionen Dollar und einer bereinigten operativen EBIT-Marge von 19 bis 21 Prozent. Die Auswirkungen von Covid-19 auf die Geschäftstätigkeit werde weiterhin aktiv beobachtet.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2020 16:46 ET (20:46 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.