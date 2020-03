Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EZB - Die Europäische Zentralbank (EZB) ist in der aktuellen Corona-Krise zu entschlossenem Handeln bereit. "Wir werden innerhalb unseres Mandats alles tun, was erforderlich ist, um den Euroraum in dieser Krise zu unterstützen," schreibt EZB-Präsidentin Christine Lagarde in einem Gastbeitrag. Angesichts der Probleme erwartet die Notenbankchefin einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung im Währungsraum. Ein Großteil der Wirtschaft sei "vorübergehend lahmgelegt". (Handelsblatt S. 6)

KURZARBEIT - Die Bundesregierung rechnet angesichts der Corona-Pandemie in diesem Jahr mit mehr als zwei Millionen Kurzarbeitern. Das geht aus dem Verordnungsentwurf des Arbeitsministeriums hervor, mit dem die am vergangenen Freitag beschlossene erweiterte Kurzarbeit umgesetzt werden soll. Auf die Bundesagentur für Arbeit (BA) kommen rund zehn Milliarden Euro Kosten zu. Die Nürnberger Behörde verfügt über eine Rücklage von knapp 26 Milliarden Euro. Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise im Mai 2009 gab es rund 1,5 Millionen Kurzarbeiter. Zusammen mit der Verordnung will die Regierung am nächsten Montag zudem ein weiteres Notfallpaket in einem Volumen von mindestens 40 Milliarden Euro beschließen. Es sieht unter anderem Betriebsmittelhilfen für Kleinstunternehmen und Soloselbstständige vor, denen durch Corona jetzt die Umsätze wegbrechen. Um der Wirtschaft schnell und großzügig helfen zu können, sind neue Schulden kein Tabu mehr. Nach Handelsblatt-Informationen will die Bundesregierung am Montag auch die Ausnahmeregelung für Notsituationen bei der Schuldenbremse ziehen. Im Katastrophenfall kann der Bund den zulässigen Kreditrahmen überziehen, wenn der Bundestag mit Kanzlermehrheit zustimmt. (Handelsblatt S. 10)

PHARMAHANDEL - Die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland und die damit verbundenen Einschränkungen für die Bevölkerung haben die Nachfrage nach Arzneimitteln massiv ansteigen lassen. Mehrere Pharmagroßhändler bestätigen eine seit einer Woche sprunghafte Zunahme der Bestellungen. Die Lieferkette droht zu reißen. (Handelsblatt S. 26)

ARBEITSMARKT - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil verschiebt angesichts der Corona-Krise umstrittene Gesetzesvorhaben wie die Regulierung befristeter Arbeitsverhältnisse und das Lieferkettengesetz. Zur den im Koalitionsvertrag geplanten Einschränkung von Befristungen sagte Heil im Interview mit der Wirtschaftswoche: "Die Vorbereitungen für dieses Gesetz liefen schon vor der Corona-Krise. Und sie laufen weiter. Aktuell haben wir aber andere Aufgaben, um die wir uns jetzt kümmern müssen." (Wirtschaftswoche)

BREXIT - De Corona-Krise verändert alles - auch den Brexit. Die Pandemie zwang die EU und Großbritannien, die Gespräche über ihr Partnerschaftsabkommen auf unbestimmte Zeit auszusetzen. Man bleibe zwar telefonisch in Kontakt, doch Verhandlungsrunden seien nicht angesetzt, noch nicht einmal per Videokonferenz, heißt es in Brüssel. Hinzu kommt, dass sich der EU-Chefverhandler Michel Barnier mit dem neuen Virus angesteckt hat. Der ohnehin ziemlich unrealistische Brexit-Zeitplan der Londoner Regierung ist nun obsolet - auch wenn Boris Johnson das öffentlich nicht zugeben will. (Handelsblatt S. 12)

UNTERNEHMENSKREDITE - Die Corona-Krise hat die Verhältnisse am Markt für Unternehmenskredite praktisch über Nacht auf den Kopf gestellt. Gerade noch waren Banken kaum zu bremsen, wenn es um die Jagd nach neuen Firmenkunden ging. Die vergangene Woche bildete die Zäsur. In nur sieben Tagen sprang der durchschnittliche Zinssatz für einen fünfjährigen Unternehmenskredit von 1,18 Prozent auf 1,33 Prozent, wie eine Studie des Investmentbank- und Finanzierungsspezialisten FCF Fox Corporate Finance zeigt, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. Im historischen Vergleich sind die Zinsen damit immer noch günstig. Beunruhigender ist das Tempo, in dem sich die Lage verändert hat. Mit den Zinsen haben die Banken auch die Kreditmargen erhöht, die für sie ein Sicherheitspuffer sind. "Und nach allem, was wir hören, wird sich dieser Trend weiter fortsetzen", sagt Kai Frömert, Managing Director bei FCF. (Handelsblatt S. 34)

LOHNSTEUER - Der Präsident der Bundessteuerberaterkammer (BStBK), Hartmut Schwab, hat drastischere steuerliche Maßnahmen der Bundesregierung gefordert, um die Auswirkungen des Coronavirus abzumildern. "Völlig unverständlich ist für uns, weshalb in Zeiten wie diesen nicht mehr für die Liquidität unserer Mandanten getan wird", sagte Schwab dem Handelsblatt. "Hilfreich wäre hier eine Stundungsregelung für die Lohnsteuer. Dann könnten Arbeitgeber auch die Zahlung der Lohnsteuer verschieben bis wieder Geld in der Kasse ist." (Handelsblatt)

