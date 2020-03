Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

HAMBURGER HAFEN - Die Fabrikstillstände in China schlagen mit einem Zeitverzug von mehreren Wochen auf den Hamburger Hafen durch. "Von nächster Woche an werden wir weniger Schiffsanläufe und damit verbunden einen signifikanten Rückgang an Ladung aus China sehen", sagte die Vorstandsvorsitzende der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Angela Titzrath. Für die Wirtschaft in Deutschland zeichnen sich damit Engpässe ab, denn viele Unternehmen sind auf Konsumgüter, Vorprodukte und andere Waren aus der Volksrepublik angewiesen. (FAZ S. 22)

DAIMLER - Die chinesischen Großaktionäre von Daimler nutzen den Kursverfall des Autokonzerns, um ihre Beteiligung auszubauen, berichtet das Manager Magazin in der neuen Ausgabe. Der Konzern sehe die Gefahr einer Übernahme, und die Nervosität in Stuttgart nehme zu, hieß es. Die zu Jahresbeginn noch bei knapp 50 Euro notierende Aktie ist bis gestern Abend bereits auf unter 22 Euro abgestürzt. Der Börsenwert des in China nach BMW zweitgrößten Premiumautobauers beläuft sich nur noch auf gut 23 Milliarden Euro. Vor zwei Jahren war das Unternehmen noch etwa das Dreifache wert. (Börsen-Zeitung S. 9)

BOFROST - Die Bofrost-Männer haben in diesen Wochen viel zu tun. Seit Aschermittwoch, als der erste Coronafall in Deutschland bekannt wurde, explodiert die Nachfrage nach Tiefkühlkost. Allein die Vorbestellungen im Onlineshop von Bofrost haben sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdoppelt. "Überall in Europa spüren wir eine deutlich gestiegene Nachfrage", sagt Jörg Körfer, Vorsitzender des Beirats und Vorsitzender der Bofrost Stiftung. "Die Stammkunden stocken ihre Vorräte stark auf, und wir haben sehr viele Neukunden gewonnen." Europas größter Tiefkühlvertrieb kommt mit der Belieferung kaum hinterher. (Handelsblatt S. 68)

LUFTHANSA - Eine mögliche Staatsbeteiligung an der Deutschen Lufthansa ist nach Ansicht des Präsidenten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Gabriel Felbermayr, besser als Subventionen. "Sofern Kreditgarantien nicht ausreichend sind - etwa weil die Eigenkapitaldecke zu dünn wird - ist eine Beteiligung des Staates in Form einer Kapitalaufstockung ein geeignetes Mittel zur Stabilisierung von Unternehmen, die grundsätzlich gesund aufgestellt sind", sagte Felbermayr den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dies sei deutlich besser, als Subventionen auszureichen. "Sofern die Unternehmen die Krise dank der staatlichen Unterstützung überstehen, ist dann der Steuerzahler auch am Erfolg beteiligt, andernfalls federt er nur die Verluste ab. Diese Asymmetrien sollte man vermeiden." (Funke Mediengruppe)

TUI - Bei Tui Deutschland sollen die Beschäftigten wegen der schwierigen Geschäftslage durch die Corona-Krise für ein halbes Jahr in Kurzarbeit gehen. Die mit dem Management vereinbarte Regelung greife für die Zeit vom 1. April bis zum 30. September, hieß es in einer Information von Konzernbetriebsratschef Frank Jakobi an die Mitarbeiter. Das Unternehmen will demnach über die gesamte Phase verschieden hohe Anteile von Kurzarbeit in verschiedenen Bereichen einführen. (Börsen-Zeitung S. 9)

DISCOVERY - Der US-Medienkonzern Discovery sieht einer Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio gelassen entgegen. "Da wir für alle Fälle abgesichert sind, erwarte ich keinen substanziellen Schaden für Discovery bei jeglichen Entscheidungen im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Tokio", sagte Gunnar Wiedenfels, Finanzvorstand und Nummer Zwei hinter Konzernchef David Zaslav, der Süddeutschen Zeitung. "Wir setzen unsere operativen Vorbereitungen fort und folgen den Leitlinien des IOC", sagt er weiter. Discovery - zu dem Unternehmen gehört unter anderem Eurosport - hatte 2015 vom IOC die Rechte an den Olympischen Spielen zwischen 2018 und 2024 für 1,5 Milliarden Euro erworben und teilweise an ARD und ZDF sublizensiert. (Süddeutsche Zeitung)

