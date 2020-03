Nach der jüngsten Verlustserie haben sich die US-Aktienmärkte am Donnerstag mit einer zarten Stabilisierung zurückgemeldet. Auch in Asien zeigen die Maßnahmen der Notenbanken und die Hoffnung auf neue Konjunkturprogramme Wirkung: An den Börsen kommt es zum Wochenausklang zu einer ersten Erholung. Kann der DAX ebenfalls wieder Boden gut machen?Der Dow Jones Industrial schloss gestern 0,95 Prozent fester bei 20.087,19 Punkten. Im frühen Handel war der US-Leitindex noch um mehr als 3,5 Prozent abgesackt, ...

