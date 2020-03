Fitnessstudios in vielen Städten geschlossen: Die virtuelle Fitness Plattform CYBEROBICS lädt alle ein, für diesen Zeitraum kostenlos zuhause zu trainieren Wir befinden uns in schwierigen Zeiten. In Deutschland wurde das öffentliche Leben stark eingeschränkt und alle Menschen sind angehalten, zuhause zu bleiben, um die weitere Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Neben vielen anderen Einrichtungen sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...