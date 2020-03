In einer Zeit, in der sich das Rad der Globalisierung immer schneller drehte, wäre kein Mensch jemals auf die Idee gekommen, einen Vergleich mit dem Jahre 1955 zu ziehen - schon gar nicht bei der beständig wachsenden Fluggesellschaf Lufthansa. Doch in Zeiten des Corona-Ausnahmezustands scheint nichts mehr unmöglich.Denn angesichts der Tatsache, dass praktisch 95 Prozent des Flugbetriebs der Lufthansa stillgelegt wurden, erklärte CEO Carsten Spohr gestern: "Der Flugplan von 1955 sah genauso aus wie ...

