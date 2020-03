Bei DAX und Co zeichnet sich am Freitag eine weitere Stabilisierung ab. Bereits am Donnerstag konnte der Dax leicht zulegen. Spannend wird sein, ob sich der deutsche Leitindex nachhaltiger stabilisieren kann. Ein Idikator spricht für eine Beruhigung der Lage.In dem jetzt seit fast vier Wochen anhaltendem Corona-Crash, in dem der DAX fast 5.000 Punkte oder knapp 37 Prozent nachgab, hatte es immer wieder mal Anzeichen einer Stabilisierung gegeben. Diese war dann aber meist wegen immer neuer Hiobsbotschaften ...

