The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.03.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.03.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000BLB8YG1 BAY.LDSBK.IS. 20/34 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000CZ45VW3 COBA OMH VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AQP4 DZ BANK CLN E.9886 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AQQ2 DZ BANK CLN E.9887 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AQR0 DZ BANK CLN E.9888 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0XT2 DZ BANK IS.A1300 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2SL0 LB.HESS.THR.CARRARA03J/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2TE3 LB.HESS.-THR.IS.03B/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HVB4759 UC-HVB CRLNFI 27 VOW3 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB13KK1 LBBW STUFENZINS 20/27 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB13KL9 LBBW STUFENZINS 20/29 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB13KM7 LBBW STUFENZINS 20/32 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB13KN5 LBBW STUFENZINS 20/35 BD01 BON EUR NCA XFRA US210518DH65 CONS.ENERGY 20/51 BD01 BON USD NCA XFRA US30231GBF81 EXXON MOBIL 20/40 BD01 BON USD NCA XFRA US30231GBG64 EXXON MOBIL 20/50 BD01 BON USD NCA XFRA US30231GBH48 EXXON MOBIL 20/25 BD01 BON USD NCA XFRA US30231GBJ04 EXXON MOBIL 20/27 BD01 BON USD NCA XFRA US30231GBK76 EXXON MOBIL 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA US713448EQ79 PEPSICO 20/25 BD01 BON USD NCA XFRA US713448ER52 PEPSICO 20/27 BD01 BON USD NCA XFRA US713448ES36 PEPSICO 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA US713448ET19 PEPSICO 20/40 BD01 BON USD NCA XFRA US713448EU81 PEPSICO 20/50 BD01 BON USD N