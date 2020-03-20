FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.03.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
J00 XFRA GB00BKX5CN86 JUST-EAT PLC LS-,01
4NX XFRA US6515111077 NEWLINK GENETICS DL -,01
0BN XFRA US40449J1034 HABIT RESTAURANT.A DL-,01
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J00 XFRA GB00BKX5CN86 JUST-EAT PLC LS-,01
4NX XFRA US6515111077 NEWLINK GENETICS DL -,01
0BN XFRA US40449J1034 HABIT RESTAURANT.A DL-,01
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