Die jüngst beschlossenen, massiven staatlichen Finanzhilfen für die vom Corona-Virus stark betroffene Wirtschaft scheinen bei den meisten Marktteilnehmern für etwas Beruhigung zu sorgen. Das zeigen die Sentiment-Analysen des AktienSensor Deutschland, die rund um die Uhr und in Echtzeit erstellt werde

Für Selbständige und Unternehmen in Deutschland haben Bund und Länder kurzfristige Hilfen in Milliardenhöhe angekündigt, zudem pumpt die Europäische Zentralbank weitere bis zu 750 Milliarden Euro in die Finanzmärkte. Die in diesen Tagen zügig beschlossenen Maßnahmen scheinen vorerst für etwas Aufatmen unter vielen Anlegern zu sorgen. So lag das kurzfristige Sentiment für den Dax am frühen Freitagmorgen mit bis zu -14 Punkten zwar weiterhin im negativen Bereich, notierte aber längst nicht mehr so tief wie in den vergangenen Tagen, als Werte deutlich unter der -70 Punkte-Markte erreicht wurden (Maximalwert: -100 Punkte). Eine kleine Überraschung gab es am Freitagmorgen beim Blick auf die Sentiment-Daten für weitere Indizes:

