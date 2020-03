DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages Frühlingsanfang geschlossen.

TAGESTHEMA

Die USA raten ihren Bürgern wegen der Coronavirus-Pandemie dringend von Auslandsreisen ab. Das US-Außenministerium rief am Donnerstag in einem beispiellosen Schritt die höchste Reisewarnstufe für die gesamte Welt aus. Im Ausland reisende US-Bürger wurden aufgerufen, wenn möglich umgehend in die USA zurückzukehren. Ansonsten drohe ihnen, auf unbestimmte Zeit im Ausland festzusitzen. Im Ausland lebende US-Bürger sollten auf jegliche internationale Reise verzichten. "Viele Länder erleben COVID-19-Ausbrüche und verhängen Reisebeschränkungen und verpflichtende Quarantänen, schließen Grenzen und verbieten Nicht-Bürgern mit geringer Vorankündigung die Einreise", erklärte das Außenministerium. Außerdem hätten Fluggesellschaften bereits zahlreiche internationale Flüge gestrichen. Der US-Bundesstaat Kalifornien hat derweil im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie eine allgemeine Ausgangssperre verhängt. Die Maßnahme gilt bereits ab Donnerstagabend (Ortszeit), wie Gouverneur Gavin Newsom sagte. Kalifornien ist mit 39 Millionen Einwohnern der bevölkerungsreichste Bundesstaat der USA. Die Repubikaner haben wegen der Corona-Krise im US-Senat einen Entwurf für Hilfspaket im Umfang von einer Billion Dollar (rund 91 Milliarden Euro) vorgelegt. Darin enthalten seien unmittelbare Finanzhilfen für die Bürger, rasche Hilfen für kleine Unternehmen, Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft und weitere Hilfen für den Gesundheitssektor.

TAGESTHEMA II

Siemens-Chef Joe Kaeser gibt den Staffelstab weiter an seinen bisherigen Stellvertreter Roland Busch, der als Kaesers Kronprinz galt. Busch soll spätestens zum Ende der nächsten ordentlichen Hauptversammlung am 3. Februar 2021 zum Vorstandschef ernannt werden und erhält zum 1. April einen neuen Vorstandsvertrag für fünf Jahre. Kaeser wird mit sofortiger Wirkung für Siemens Energy inklusive der Siemens Gamesa Renewable Energy zuständig sein. Er soll außerdem Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens Energy werden. Siemens will den Bereich Energy abspalten und an die Börse bringen, dafür wird weiterhin Ende September 2020 angestrebt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Trading Statement für das

Geschäftsjahr 2019/2020, Neustadt/Weinstraße

07:20 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg

08:00 DE/Deutsche Bank AG, Geschäftsbericht 2019, Frankfurt

09:00 DE/Baader Bank AG, Jahresergebnis, Unterschleißheim

10:00 DE/Porsche AG, Jahres-PK (via Online-Stream)

10:30 DE/Altana AG, BI-PK per Online-Übertragung

Im Laufe des Tages:

- DE/Continental AG, Geschäftsbericht 2019, Hannover

INDEXÄNDERUNGEN

- Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss in Deutschland wirksam: MDAX + NEUAUFNAHME - Hellofresh + HERAUSNAHME - Dialog Semiconductor TecDAX + NEUAUFNAHME - Isra Vision + HERAUSNAHME - Dialog Semiconductor SDAX + NEUAUFNAHME - Godewind Immobilien - Steinhoff International - Adler Real Estate - SNP Schneider-Neureither & Partner + HERAUSNAHME - HelloFresh - SGL Carbon - Dr. Hönle - Heidelberger Druckmaschinen

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Erzeugerpreise Februar PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+0,2% gg Vj - US 15:00 Verkauf bestehender Häuser Februar PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 8.793,00 3,45 S&P-500-Indikation 2.425,00 2,60 Nasdaq-100-Indikation 7.379,00 2,63 Nikkei-225 0,00 0,00 Schanghai-Composite 2.731,51 1,09 +/- Ticks Bund -Future 169,16 40 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 8.610,43 2,00 DAX-Future 8.586,00 1,37 XDAX 8.590,88 1,42 MDAX 18.559,78 3,63 TecDAX 2.273,21 3,22 EuroStoxx50 2.454,08 2,86 Stoxx50 2.465,07 3,44 Dow-Jones 20.087,19 0,95 S&P-500-Index 2.409,39 0,47 Nasdaq-Comp. 7.150,58 2,30 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 168,52 -67

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Weiter mit Versuchen einer Bodenbildung werden Europas Börsen am Freitag erwartet. Die Terminkontrakte auf den DAX zeigen sich am Morgen gut über der 8.600er-Marke. Angesichts des Großen März-Verfalltages an den internationalen Terminbörsen rechnen Händler jedoch weiter mit einem volatilen Handel und großen Kursausschlägen. Stützend auf die Märkte wirken aber die Eingriffe von Staaten und Notenbanken an allen Fronten. In den USA wird über massive Erhöhungen der bislang geplanten Pakete nachgedacht, ebenso wie Staatsbeteiligungen an angeschlagenen Unternehmen. Auch ein Eingriff der USA in den zweiten Krisenherd, den Ölpreis, ist mittlerweile möglich. Die Regierungen rund um den Globus gehen dabei allerdings so großzügig mit den Steuergeldern um, dass Analysten fragen, wer das eigentlich noch und wann bezahlen solle.

Rückblick: Sehr fest - Neue fiskal- und geldpolitische Maßnahmen sorgten für etwas Zuversicht und einer kleinen Erholung. Maßgeblichen Anteil daran hatte die EZB, die ein Pandemie-Notprogramm zum Kauf von Anleihen über 750 Milliarden Euro ankündigte. Das sorgte für starken Druck auf die Renditen, insbesondere auch jenen der Peripherie der Eurozone. Der Stoxx-Index der Versicherer gewann mit den anziehenden Anleihekursen 3,2 Prozent. Aktien des niederländischen Versicherers Aegon sprangen um 9,8 Prozent nach oben. Aufgrund der Coronavirus-Krise sei es zu keinen größeren Schadensforderungen gekommen, hatte Aegon mitgeteilt. Munich Re gewannen 11,5 Prozent. Uneinheitlich zeigten sich französischer Bankaktien, nachdem die Finanzaufsicht den Geldinstituten genehmigt hatte, angesichts der Coronavirus-Krise ihre Kapitalpuffer komplett für Liquiditätszwecke zu nutzen. BNP Paribas gewannen 3 Prozent, Societe Generale gaben um 2,5 Prozent nach. In der Schweiz legten die Bankaktien dagegen sehr stark zu um bis zu knapp 12 Prozent, nachdem die dortige Notenbank eine erhöhte Freistellung der Banken vom negativen Einlagensatz angekündigt hatte. Der Stoxx-Bankenindex gewann 2,7 Prozent. Nach dem Ausverkauf vom Vortag erholten sich die Ölpreise und mit ihnen die Branchenaktien. Der Öl- und Gassektor stieg um 3,4 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Adidas erholten sich von dem jüngsten Ausverkauf um 6,1 Prozent - trotz Coronakrise ist das Unternehmen zuversichtlich mit Blick auf die Wachstumsaussichten. MTU Aero stiegen nach dem Einbruch am Vortag mit einer Kaufempfehlung der Citigroup um 15,5 Prozent. Heidelbergcement verloren 5,9 Prozent. Das Baustoffunternehmen hob zwar die Dividende an, wagt allerdings keine Prognose mehr für 2020. Vonovia bestätigte, ausreichend Barmittel zu besitzen und bekräftigte den Ausblick. Vonovia legten nach volatilem Verlauf um 6,8 Prozent zu. Deutsche Euroshop verloren dagegen 4,1 Prozent nach der Aussetzung der Dividende. Nach Vorlage guter Zahlen stiegen Morphosys um 2,9 Prozent. Siemens Healthineers gewannen 9,7 Prozent. Trotz Coronavirus-Krise laufe das Geschäft stabil, hatte das Unternehmen mitgeteilt. Osram brachen um weitere 17,8 Prozent auf 22,20 Euro ein. Zum einen hatte Osram am Vortag die Prognose kassiert, zum anderen glauben viele Anleger offenbar nicht mehr an eine Übernahme durch AMS zum Preis von 41 Euro.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Osram-Aktie stand im Fokus. Der Kurs wurde bei Lang & Schwarz zuletzt mit 26,00 Euro angegeben, verglichen mit dem Xetra-Schlusskurs entspricht das einem Plus von 17 Prozent. Die österreichische AMS, die gerade dabei ist, Osram zu übernehmen, hatte am Abend mitgeteilt, weiterhin im zweiten Quartal mit dem Abschluss des öffentlichen Gebots zu rechnen. Im Handel hatten sich zuletzt Zweifel breitgemacht, dass es dazu kommen werde, nachdem der Osram-Kurs weit unter den Gebotspreis von 41 Euro abgesackt war. Fielmann wurden um gut 1 Prozent nach oben gesetzt. Die Optikerkette hatte mitgeteilt, sämtliche Geschäfte auch in Deutschland zu schließen und nur noch einen Notbetrieb zu unterhalten. Damit verbunden seien tägliche Umsatzausfälle von 5 Millionen Euro. Siemens zeigten sich unbeeindruckt von der Nachricht über die Nachfolgeregelung an der Konzernspitze. Siemens-Chef Joe Kaeser gibt den Staffelstab an seinen bisherigen Stellvertreter Roland Busch ab, der ohnehin als Kaesers Kronprinz galt. Kursgewinne gab es für Hornbach-Baumarkt und Hornbach Holding nach der Nachricht, die eigene Prognosen für das operative Ergebnis übertroffen zu haben. Hornbach-Baumarkt wurden rund 6 Prozent höher getaxt mit 15,37 Euro und Hornbach Holding gut 3 Prozent mit 6,50 Euro. Für Encavis ging es um über 13 Prozent nach oben auf 13,05 Euro. Die Corona-Krise geht an dem Solar- und Windparkbetreiber bislang fast spurlos vorüber, wie das Unternehmen mitteilte. Mit Blick auf 2020 habe man die Planung nicht

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 20, 2020 02:35 ET (06:35 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

anpassen müssen. Grammer zeigten sich kaum bewegt von der Mitteilung, ab Anfang kommender Woche die Produktion an seinen europäischen Standorten einzuschränken oder einzustellen.

USA / WALL STREET

Fester - Am Markt machte sich ein Hauch Zuversicht breit. Die Folge war eine ebenso fragile wie volatile Erholungsbewegung. Zum Ende des Handels schwächelte die Erholung dann noch einmal, nachdem die USA eine Reisewarnung ausgesprochen hatten. Einerseits schürten schwache Konjunkturdaten zwar die ohnehin bereits stark ausgeprägten Rezessionsängste, andererseits fühlten sich die Anleger aber ermutigt von einer Vielzahl von Konjunkturstimuli quer über den Globus zur Milderung der Folgen der Coronavirus-Pandemie. Die Marktreaktion auf die Stimuli bestätige sein Haus in der schon länger vertretenen Ansicht, dass das Schlimmste noch nicht überstanden sei, sagte Charalambos Pissouros, Analyst bei JFD Group. Schließlich müssten die Menschen aus den Häusern herauskommen und die geldpolitischen und fiskalischen Impulse auch umsetzen. Angesichts steigender Ansteckungszahlen und Todesfälle sei das eine sehr schwere Aufgabe. Im Dow ging die Talfahrt der Boeing-Aktie weiter. Der Kurs gab um 4,1 Prozent nach. Boeing denkt laut Informanten offenbar darüber nach, die Dividende zu kürzen und auch Arbeiter in den Werken zu entlassen. Die Boeing-Aktie hat dieses Jahr schon 70 Prozent an Wert verloren. Steel Dynamics und Nucor zogen überdurchschnittlich an um rund 19 bzw 5 Prozent. Der Stahlhersteller Nucor hatte die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf Lieferketten und Geschäft als bislang minimal bezeichnet. Mit der Gewinnprognose für das erste Quartal liegt Nucor außerdem ebenso deutlich über den Analystenerwartungen wie der Wettbewerber Steel Dynamics.

Am Anleihemarkt kam es nach dem starken Anstieg der Renditen zu einer Gegenbewegung, ehe im Spätgeschäft dann doch wieder ein Richtungswechsel stattfand. Die Zehnjahresrendite stieg um 1 Basispunkt auf 1,19 Prozent. Zu Wochenbeginn hatte sie noch bei rund 0,70 Prozent gelegen, ehe Spekulationen über ein 1 Billion schweres Maßnahmepaket der US-Regierung die Runde machten. Diese hätte mutmaßlich einen hohen Refinanzierungsbedarf zur Folge.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0762 +0,92% 1,0664 1,0700 -4,0% EUR/JPY 118,24 -0,00% 118,25 117,83 -3,0% EUR/CHF 1,0536 -0,04% 1,0540 1,0529 -3,0% EUR/GBP 0,9216 -1,19% 0,9327 0,9179 +8,9% USD/JPY 109,87 -0,88% 110,85 110,09 +1,0% GBP/USD 1,1677 +2,11% 1,1435 1,1661 -11,9% USD/CNH 7,0919 -0,91% 7,1572 7,1496 +1,8% Bitcoin BTC/USD 6.190,26 -1,574 6.289,26 6.008,76 -14,2%

Der Dollar profitierte weiter von den sprunghaft gestiegenen Anleiherenditen im Verlauf der Woche. Der Euro rutschte auf zuletzt 1,0670 Dollar, nachdem er zu Wochenbeginn noch über 1,12 Dollar gekostet hatte. Am frühen Donnerstag hatte der Euro noch 1,0965 gekostet. Innerhalb eines Tages verlor er damit auch vor dem Hintergrund der jüngsten EZB-Maßnahme rund 2,7 Prozent an Wert. Der Dollar-Index, der den Wert des Dollar gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, stieg den dritten Tag in Folge um rund 1,5 Prozent. Zum Anstieg der US-Währung trug auch bei, dass die US-Notenbank mit anderen Notenbanken ein Programm aufgelegt hat, das diesen hilft, sich im Bedarfsfall mit Dollar einzudecken.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 26,34 25,22 +4,4% 1,12 -56,4% Brent/ICE 29,03 28,47 +2,0% 0,56 -55,1%

Am Ölmarkt kam es nach dem Absturz vom Mittwoch zu einer massiven Gegenbewegung, die sämtliche Verluste wieder wettmachte. Das Barrel der US-Sorte WTI erholte sich um knapp 25 Prozent, bei Brent ging es im Späthandel um 13,5 Prozent nach oben. Positive Impulse gab es gleich mehrere. So wollen sich die USA nach Aussagen informierter Personen in den Ölpreisstreit zwischen Saudi-Arabien und Russland einmischen, um den Ölmarkt zu stabilisieren. Demnach will die Trump-Administration Saudi-Arabien zu einer Kürzung ihrer Ölförderung bewegen und zugleich Russland mit Sanktionen androhen. Außerdem wollen die USA die strategischen Ölreserven bis zum Maximum auffüllen. Laut Finanzminister Mnuchin sollten dafür 10 bis 20 Milliarden Dollar aufgebracht werden.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.494,71 1.467,59 +1,8% +27,12 -1,5% Silber (Spot) 12,67 12,07 +5,0% +0,61 -29,0% Platin (Spot) 620,70 594,55 +4,4% +26,15 -35,7% Kupfer-Future 2,15 2,19 -1,8% -0,04 -23,2%

Gold wurde weiter eher gemieden, unter anderem weil das zinslos gehaltene Edelmetall relativ zu Anleihen zuletzt an Attraktivität verloren hat. Daneben verteuert der anhaltende Dollaranstieg das in Dollar gehandelte Edelmetall für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum. Der Preis, der vor zwei Wochen noch bei knapp über 1.700 Dollar ein Mehrjahreshoch markiert hatte, fiel weiter um 0,8 Prozent auf 1.474 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- EXPORT VON SCHUTZAUSRÜSTUNG

Der Export von Schutzausrüstung in andere Mitgliedstaaten der EU bedarf nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums keiner Genehmigung mehr. Grund ist, dass die EU-Kommission am 15. März eine eigene Durchführungsverordnung über ein Exportverbot medizinischer Schutzausrüstung an Drittstaaten erlassen hat.

G7-GIPFEL

US-Präsident Donald Trump hat das für Juni geplante Gipfeltreffen der G7-Staatengruppe in Camp David wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt. Stattdessen soll nun eine Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs der sieben Länder stattfinden, wie das Weiße Haus am Donnerstag mitteilte. Die Absage des Treffens solle den G7-Staaten dabei helfen, ihre Ressourcen auf den Kampf gegen die Corona-Krise zu fokussieren, hieß es.

- GROßBRITANNIEN

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson erwartet bereits in wenigen Monaten ein Ende der Corona-Krise in seinem Land. Das Vereinigte Königreich könne den Trend der Virus-Ausbreitung bereits in zwölf Wochen umkehren, sagte Johnson. Dazu sei es nötig, dass sich alle an die von der Regierung verhängten Maßnahmen hielten.

- ITALIEN

Italien hat China bei der Zahl der Todesopfer durch das Coronavirus laut einer auf offiziellen Zahlen basierenden Zählung der Nachrichtenagentur AFP überholt. Mit 427 weiteren Todesfällen in 24 Stunden stieg die Zahl der Corona-Toten in Italien am Donnerstag auf 3.405.

- MIETERSCHUTZ DEUTSCHLAND

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht will Mieter davor schützen, dass sie aufgrund von Geldnot durch die Corona-Krise ihre Grundversorgung mit Strom und Wasser oder sogar ihre Wohnungen oder Gewerberäume verlieren. Ihr Ministerium prüfe derzeit entsprechende Maßnahmen, sagte Lambrecht der Bild-Zeitung.

- UNTERNEHMENSHILFEN DEUTSCHLAND

Ab sofort gelten laut Bundesfinanzminister Olaf Scholz die von der Regierung beschlossenen Erleichterungen für Unternehmen in Form von Steuerstundungen und verringerten Steuervorauszahlungen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat Besitzern kleiner Läden, Freiberuflern und Selbstständigen ohne Beschäftigte schnelle Hilfen in Aussicht gestellt. Es solle für diesen Personenkreis "Expressbürgschaften" geben, die binnen drei Tagen gewährt werden könnten, sagte Altmaier in einem am Freitag veröffentlichten Interview des Magazins Focus. Die Bundesregierung arbeite gerade an Regelungen für diese Betroffenen, damit sie "nicht durch die Maschen der Hilfsnetze fallen".

- USA

US-Präsident Donald Trump hat sich dafür ausgesprochen, dass sich die Regierung an Unternehmen beteiligt. Ein solcher Schritt könne beispielsweise Hotels oder Fluggesellschaften helfen, sagte er, ohne aber vom Kauf von Aktien durch die Regierung zu sprechen.

GELDPOLITIK CHINA

Chinas Notenbank hat ihre Referenzzinssätze für kurz- und langfristige Kredite im vergangenen Monat unverändert gelassen, da das Land die Coronavirus-Krise offenbar weitgehend unter Kontrolle hat. Die im August neu gefasste Loan Prime Rate (LPR) für einjährige Kredite blieb im März bei 4,05 Prozent und damit auf dem gleichen Niveau wie im Februar, wie die People's Bank of China mitteilte. Die LPR für fünfjährige und längerfristige Kredite blieb ebenfalls unverändert bei 4,75 Prozent.

GELDPOLITIK DÄNEMARK

Dänemarks Zentralbank hat entgegen dem allgemeinen Trend ihren Einlagenzins um 0,15 Prozentpunkte auf minus 0,6 Prozent angehoben. Damit werde auf Änderungen bei den Devisenverkäufen reagiert. Die übrigen Zinsen ließ die Zentralbank unverändert.

GELDPOLITIK GROßBRITANNIEN

Die Bank of England hat nach den Worten ihres Gouverneurs Andrew Bailey auch nach der überraschenden Lockerung von Donnerstag noch "Munition". Bailey sagte, die BoE sei in der Lage, sich geldpolitischen Spielraum zu schaffen. Er sei aber kein Freund negativer Zinsen.

ÖLPREISKRIEG SAUDI-ARABIEN/RUSSLAND

Die USA wollen sich nach Aussagen informierter Personen in den Ölpreisstreit zwischen Saudi-Arabien und Russland einmischen, um den Ölmarkt zu stabilisieren. Demnach will die Trump-Administration Saudi-Arabien zu einer Kürzung der Ölförderung bewegen und zugleich Russland Sanktionen androhen. Urheber dieser Initiative sei die US-Öl-Lobby, da dutzende Ölfirmen vor der Pleite stünden.

VW

schließt US-Werk Chattanooga für eine Woche.

OSRAM/AMS

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 20, 2020 02:35 ET (06:35 GMT)

AMS geht weiter davon aus, das öffentliche Angebot für die Übernahme von Osram im zweiten Quartal 2020 zu vollziehen. Die einzige verbleibende Bedingung zum Abschluss betreffe den Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. In der Zwischenzeit habe AMS seine direkte Beteiligung an Osram auf 23,4 Prozent erhöht.

RTL

Die Hauptversammlung findet in diesem Jahr wegen der Coronakrise erst am 30. Juni statt. Die Dividende von 4,00 Euro je Aktie soll am 7. Juli ausgezahlt werden.

DÜRR

verschiebt wegen der Corona-Pandemie die für den 8. Mai geplante Hauptversammlung auf unbestimmte Zeit. Dementsprechend kann die Dividende nicht wie geplant am 13. Mai ausgezahlt werden.

ENCAVIS

Die Corona-Krise geht an Encavis bislang fast spurlos vorüber. Mit Blick auf 2020 habe man die Planung nicht anpassen müssen, so das Unternehmen. Nach Rekordergebnissen im vergangenen Jahr rechnet Encavis mit einem weiteren Wachstum. Die Aktionäre sollen für 2019 eine um 2 Cent erhöhte Dividende von 0,26 Euro bekommen. Die Hauptversammlung wurde wegen der Corona-Krise allerdings auf unbestimmte Zeit verschoben. 2019 stieg der Umsatz um 10 Prozent auf 273,8 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA legte um 16 Prozent auf 217,6 Millionen Euro zu. Im laufenden Jahr soll der Umsatz auf mehr als 280 Millionen Euro steigen. Das bereinigte EBITDA wird bei mehr als 220 Millionen Euro gesehen.

FIELMANN

stellt ab dem 20. März neben den durch die Behörden verordneten Schließungen der Niederlassungen in Italien, Österreich, Slowenien und teilweise in Polen auch den Regelbetrieb in allen Niederlassungen in Deutschland und der Schweiz vorübergehend ein. Die Schließung bedeute pro Tag einen Umsatzverlust von etwa 5 Millionen Euro. Eine seriöse Prognose für Umsätze und Gewinne der nächsten Monate und des Gesamtjahres sei derzeit nicht möglich.

GRAMMER

schränkt ab Anfang kommender Woche die Produktion an seinen europäischen Standorten ein oder stellt sie ein. An Standorten, die Kunden außerhalb Europas oder die Nutzfahrzeughersteller belieferten, werde die Produktion entsprechend aufrechterhalten. Angesichts der Corona-Pandemie ließen sich die wirtschaftlichen Auswirkungen auf Grammer derzeit weder hinreichend ermitteln noch verlässlich beziffern.

HORNBACH-BAUMARKT/HORNBACH HOLDING

hat im vergangenen Geschäftsjahr dank einer guten Kostenkontrolle und eines milden Winters operativ voraussichtlich mehr verdient als in Aussicht gestellt. Die Hornbach-Gruppe geht davon aus, dass das bereinigte operative Ergebnis im Geschäftsjahr per Ende Februar leicht über der zuletzt genannten Prognosespanne lag. Beim Teilkonzern Hornbach Baumarkt wird mit einem mehr als doppelt so hohen Ergebnis wie im Vorjahr gerechnet. Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr ließen sich die Auswirkungen aus der Corona-Krise bisher noch nicht beziffern. Der Umsatz stieg um 8,4 Prozent auf mehr als 4,7 Milliarden Euro in der Gruppe. Der Baumarkt-Teilkonzern erzielte einen Anstieg von 8,1 Prozent auf gut 4,4 Milliarden Euro.

TUI

Die Ratingagentur S&P hat die Bonität wegen der Unsicherheit und Schwere der Coronakrise auf 'B-' von 'BB-' heruntergestuft. Die Bewertung steht zudem nun auf der Beobachtungsliste für eine mögliche weitere Herabstufung.

Auch Moody's hat die Bonität heruntergestuft, und zwar auf B2 von Ba3. Die Agentur setzte die Bewertung zudem auf die Beobachtungsliste für eine mögliche weitere Abstufung.

AMS

hat im Einklang mit der Pressemitteilung vom 6. März 2020 bestätigt, im ersten Quartal einen Umsatz von 480 bis 520 Millionen Dollar und eine bereinigte operativen EBIT-Marge von 19 bis 21 Prozent zu erwarten. Die Auswirkungen von Covid-19 auf die Geschäftstätigkeit werde weiterhin aktiv beobachtet.

BOEING

erwägt nach Angaben informierter Kreise, die Dividende zu kürzen und Mitarbeiter in den Werken zu entlassen.

CARNIVAL

Das Kreuzfahrtunternehmen Carnival Corp hat in seinem ersten Geschäftsquartal tiefrote Zahlen geschrieben. Wegen der Coronavirus-Pandemie mussten die Kreuzfahrtschiffe seiner Reedereien ihre Reisen abbrechen oder durften gar nicht erst ablegen.

ENEL

hat wegen Wertberichtigungen einiger Kohlekraftwerke im vergangenen Jahr einen Gewinnrückgang verzeichnet. Das Nettoergebnis fiel auf 2,2 von 4,8 Milliarden Euro. Bereinigt stagnierte das Ergebnis. Das EBITDA steigerte Enel auf 17,7 von 16,4 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Umsatz kletterte um 6,3 Prozent auf 80,3 Milliarden Euro. Mit Blick auf erste Ergebnis nach umgesetzten Vorbeugemaßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie seien keine stärkeren Auswirkungen auf das Finanzergebnis 2020 zu erwarten, so Enel.

TESLA

Auf Druck der lokalen Behörden stoppt Tesla angesichts der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus nun doch die Autoproduktion im Stammwerk. Die Fertigung in Fremont werde vorübergehend unterbrochen, kündigte der Elektroautohersteller an. Die Produktion solle bis zum 23. März geordnet heruntergefahren werden.

VOLVO

Der schwedische Nutzfahrzeughersteller Volvo streicht angesichts der unsicheren Lage die angekündigte Sonderdividende für das vergangene Jahr. Der Vorschlag zur Ausschüttung von 7,50 schwedischen Kronen je Aktie zusätzlich zur Basisdividende solle widerrufen werden, so die AB Volvo. Die Basisdividende von 5,50 Kronen je Aktie soll wie geplant ausgezahlt werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos/err

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2020 02:35 ET (06:35 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.