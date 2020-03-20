Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 20.03.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 623 internationalen Medien
+++ Das Puzzle setzt sich zusammen - Immer mehr Details über das Weltklasse-Nickelprojekt kommen rein +++
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2DPC5 ISIN: CA86212H1055 Ticker-Symbol: 0SV 
Frankfurt
20.03.20
08:14 Uhr
1,470 Euro
-0,040
-2,65 %
Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
STORAGEVAULT CANADA INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
STORAGEVAULT CANADA INC 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
STORAGEVAULT CANADA
STORAGEVAULT CANADA INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
STORAGEVAULT CANADA INC1,470-2,65 %