FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat Rheinmetall von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 105 auf 80 Euro gesenkt. Der Kursrutsch sei übertrieben gewesen, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Liquiditätsposition des Konzerns sei ebenso solide wie das Rüstungsgeschäft, welches von der Corona-Krise nicht allzu sehr beeinträchtigt werden sollte./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2020 / 05:00 / GMT



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE0007030009

